Het zoontje van Mariah Carey gaf over op de jurk van Michelle Obama: “Gênantste situatie uit mijn leven” DBJ

21 november 2018

09u16

Bron: Watch What Happens 0 Showbizz In een Amerikaanse talkshow keek popster Mariah Carey (48) terug op de gênantste situaties die ze ooit meemaakte. Haar zoontje Moroccan deed daarbij zeker zijn duit in het zakje.

De popster deed de onthulling in ‘Watch What Happens’ op de Amerikaanse televisie. Ze vertelde over hoe ze in 2013 samen met haar kinderen werd uitgenodigd op een kerstfeestje in het Witte Huis. Haar zoontje Moroccan (nu 7) voelde zich niet goed en gaf over op de jurk van de Amerikaanse First Lady.

“Rocky gaf over op Michelle Obama’s jurk en het was een van de gênantste situaties uit mijn hele leven”, zei de best verkopende artieste aller tijden. “Michelle Obama keek naar me en zei: ‘Dankzij jou kan ik deze jurk nu nooit meer dragen, Rocky. Dus dankjewel.’”

Carey had ook nog een pijnlijke anekdote klaar over hoe ze tijdens de uitreiking van de Golden Globes per ongeluk op de stoel van Meryl Streep ging zitten.