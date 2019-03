Het zijn drukke tijden voor Dina Tersago: “Mijn zoontjes plakken voortdurend aan mijn lijf als ik thuis ben” CD

23 maart 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Een huilende foto van jezelf op sociale media posten, weinigen zullen het Dina Tersago (40) nadoen. De reden voor haar tranen was voor veel mama’s nochtans herkenbaar: ze moet zoontjes Thor (1,5) en Isak (3) al te vaak missen. Geen wonder, met twee programma’s op het scherm en opnames voor een derde. “Soms is het een gepuzzel om alles op elkaar af te stemmen.”

Wie bij de naam Dina Tersago spontaan denkt aan boeren op hun kruistocht naar liefde, zal dat beeld binnenkort moeten bijstellen. De presentatrice blijft verbonden aan die succesvolle franchise, maar krijgt ook twee nieuwe programma’s, die minstens even spraakmakend beloven te worden. Eén daarvan is het gloednieuwe ‘Blind Gekocht’, waarin zes koppels al hun spaarcenten toevertrouwen aan een aankoopmakelaar en een interieurarchitect, die daarmee in hun plaats een woning kopen. “De kandidaten weten niet vooraf waar ze terecht zullen komen”, verduidelijkt Dina in Story. “Dat zien ze pas op de laatste dag, wanneer al hun persoonlijke spullen zelfs al in hun nieuwe huis staan. Uiteraard is dat spannend, maar het gaat vaak om koppels die er al een lange immo-zoektocht op hebben zitten en ten einde raad zijn. Via zo’n zot avontuur hopen ze alsnog hun droomwoning te vinden. Voor de programmamakers kwam er vooraf flink wat papierwerk bij kijken. De koppels moesten uiteraard een volmacht tekenen, en wij wilden er zeker van zijn dat de kandidaten hun vooropgestelde budget wel degelijk kunnen afbetalen. Dat werd streng gecheckt. Net zoals ook de banken dat doen, drukten we hen op het hart dat ze het bedrag van de hypothecaire lening heel doordacht moesten beslissen. Want de afbetaling van een huis, dat gaat dikwijls toch over 20 à 25 jaar.”

Zou je het zelf durven, je hele spaarboek uit handen geven? Of ben je te veel een controlefreak?

“Beide kanten zitten in mij. Enerzijds heb ik graag de controle en wil ik alles perfect. Maar juist daardoor heb ik het soms ook heel hard nodig om eens uit te breken en zot te doen. Dat houdt alles in balans. Af en toe moet je alles loslaten en je gewoon volledig gooien. Ga je dan op je gezicht, dan is dat maar zo. Kijk naar Miss België. Wie had ooit gedacht dat ik dat zou winnen? En kijk nu welke deuren het allemaal heeft geopend. Ook ‘Sterren op de Dansvloer’ is een mooi voorbeeld. Kijk, je leeft maar één keer. Dat zei ik ook tegen de kandidaten als ze het even niet meer zagen zitten.”

Aan de ontmoedigde reacties van sommige ­kandidaten te zien tijdens de teasers, was wat peptalk soms wel nodig.

“’Blind Gekocht’ is een emotionele rollercoaster. Alle gevoelens komen aan bod. Je moet de touwtjes uit handen geven en dat is voor sommigen moeilijk. Die bleven zelfs nog zoeken naar huizen op het internet. Maar dat raadde ik hen af, want zo kwel je jezelf.”

Jij bent hun steun en toeverlaat.

“Maar ook hun kritische noot. Soms hebben ze een waslijst aan eisen die gewoon niet realistisch zijn binnen hun budget. En dan moeten er compromissen gesloten worden. “

