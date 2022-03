Het wordt Walter heet onder de voeten in ‘De verraders’: Jamie-Lee en Niels sluiten een pact

Showbizz Studio 100-musical ‘40-45' komt definitief ten einde: deze zomer laatste voorstel­lin­gen

De musical’ 40-45' speelt op zondag 3 juli haar allerlaatste voorstelling in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Met meer dan 750.000 bezoekers was de voorstelling een echte mijlpaal te noemen in de Vlaamse musicalgeschiedenis. Nooit eerder trok een voorstelling in ons land zoveel bezoekers.

7:34