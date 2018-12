Het Witte Paard strikt Nest van De Strangers voor haar zomerrevue HL

20 december 2018

00u00 0 Showbizz Het Witte Paard in Blankenberge heeft de affiche van de volgende zomerrevue bekendgemaakt en daar staat een verrassende naam op. Naast vaste waarden als Patrick Onzia, Daisy Thys en zangeres Sandrine maakt ook Nest (77) van De Strangers er zijn opwachting.

"Nest is niet alleen een grote naam, maar ook ideaal voor het publiek in Het Witte Paard", aldus organisator Frederic Loots. "Wij krijgen vooral Antwerpenaren over de vloer, die niet warmlopen om internationale sterren aan het werk te zien."

Nest werd aanvankelijk enkel gecontacteerd om tijdens het diner, dat aan de show voorafgaat, op te treden. "Maar als ik er dan toch ben, kan ik evengoed in de show een medley zingen van de bekendste nummers van De Strangers", aldus Nest. "Ik zie die korte act als een mooie ode aan de groep, die precies 60 jaar bestaat.”