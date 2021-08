Het Witte Paard galoppeert volgend jaar naar Durbuy: "Een show ontbrak nog in Couckes pretpark"

Celebrities Angelina Jolie verbreekt Instagram-re­cord: 2 miljoen volgers op drie uur tijd

22 augustus Ze maakte vrijdag voor het eerst Instagram en verpulvert al meteen het Instagram-record van Jennifer Aniston. Actrice Angelina Jolie (46) kreeg in drie uur tijd meer dan 2 miljoen volgers. Het bezorgt haar meteen ook een Guiness World Record op haar naam, want nooit eerder had iemand zo snel een miljoen volgers als zij.