“Het was een opdracht van de duivel”: het waargebeurde verhaal achter ‘The Conjuring’

FilmNog één nachtje slapen en dan is het weer Halloween. Het ideale moment om in de geschiedenis van gekende horrorfilms te duiken, die soms nog gruwelijker zijn dan wat we op het scherm te zien kregen. Vandaag: het waargebeurde verhaal achter ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’, waarin we de 19-jarige Arne Cheyenne Johnson leren kennen. Hij was de eerste Amerikaan ooit die beweerde niet schuldig te zijn aan een misdaad omdat hij bezeten was door een kwaadaardige geest. “Hij ging in een soort van trance. Uit het niets begon hij te grommen en te sissen.”