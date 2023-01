“Het was een emotionele overgang”: Jennifer Lopez over haar nieuw samengesteld gezin

SHOWBIZZ Frans Bauer was bang dat hij zijn vrouw zou verliezen: “Dat is het enige dat ik niet aankan”

Frans Bauer (49) heeft behoorlijk wat dood en verdriet meegemaakt in zijn leven, maar het moeilijkste dat de volkszanger heeft meegemaakt is dat zijn vrouw Mariska vorig jaar een herseninfarct kreeg. “Ik dacht: ze gaat dood. Dat is het enige dat ik niet aankan”, vertelde hij maandagavond in het programma ‘De Kist’.

