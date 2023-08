“Het was chaos alom. Half huilen, half lachen”: Hanne van K3 verloor live op het podium haar hairextensions

muziek Laatste album van Will Tura ‘Als ik terugkijk (en 99 andere liedjes)’ staat op 1 in de Ultratop

Will Tura (83) kan zijn indrukwekkende carrière niet passender afsluiten. Amper één week is zijn nieuwe album uit en hij komt meteen binnen op nummer 1 in Ultratop Albums Top 200. Vorige week nog stond Pommelien Thijs op die plaats te blinken. Het album ‘Als ik terugkijk (en 99 andere liedjes)’ bestaat uit zijn grootste hits en zijn laatste gelijknamige single. Het is een afscheidsgeschenk voor zijn talrijke fans.