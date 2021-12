Het waargebeurde verhaal achter Netflix-docu ‘14 Peaks’: “Ik ga niét sterven vandaag. Misschien morgen”

TV RECENSIE: ‘Tampa Baes’: “Lesbische liefde bedolven onder nasaal gekibbel”

“Ik heb mijn lesbiennes al in eeuwen niet meer gezien”, blikt een rondborstige vrouw met tatoeages vooruit op een partijtje dagdrinken met twee vriendinnen. “Met één van hen heb ik ooit nog iets gehad, maar dat is niet awkward, want, je weet wel, ‘lesbiennes’.” Welkom in ‘Tampa Bae’, de nieuwste realityshow van Prime Video waarin alles draait rond de haat-liefdeverhoudingen van een groepje exen/vrienden/rivalen in de lesbische hotspot van Florida. Trash-tv of genietbare guilty pleasure? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

14 december