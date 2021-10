Het waargebeurde verhaal achter de populaire Netflixreeks ‘Maid’: “Ik moest me inhouden om de restjes dure champagne niet op te drinken”

De Netflix-serie ‘Maid’, in de VS één van de best bekeken series van het moment, is gebaseerd op de memoires van de 43-jarige Stephanie Land. In ‘Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will To Survive’ vertelt de Amerikaanse hoe het was om zes jaar lang voor de rijkste families in Camano Island in Washington State te werken. Zo haalt Land onder andere aan dat de meeste klanten niet eens de moeite deden om haar naam te onthouden en dat ze vaak onheus behandeld werd.