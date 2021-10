Het vliegtuig naar een nieuwe hit? Artiesten ‘Liefde voor muziek’ vertrekken vol stress en ambitie naar Frankrijk

‘The Last Duel’ vertelt verhaal van edelvrouw die beweert dat ze verkracht is: "Vandaag nog steeds een groot probleem"

16 oktober De film ‘The Last Duel’, met Matt Damon en Adam Driver, is sinds dit weekend in de bioscoop te zien. Het is een waargebeurd verhaal uit 1386 gesitueerd in Frankrijk. Een edelvrouw beweert dat ze verkracht is, maar niemand gelooft haar. Haar man vecht het uit in een duel met haar aanrander. “Het is een heel relevant verhaal en dat geldt voor elke periode in de geschiedenis. Omdat het nog steeds een groot probleem is in onze maatschappij”, vertelt actrice Jodie Comer.