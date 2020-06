Het ‘Vliegenplaag-proces’ van Chris Dusauchoit tegen zijn buurman gaat de laatste fase in: “Last van vliegen? Dat hij een poetsvrouw neemt!”

Showbizz

“Iemand maakt mij het leven zuur, en ik zou ’t op een lopen moeten zetten? Nee, hoor.” In het al jaren aanslepende dispuut tussen Chris Dusauchoit (57) en zijn buurman rond een vliegenplaag is het eindelijk tot ’n proces gekomen. Veehouder Theo Schrevens (64) is er gerust in dat hij de zaak gaat winnen, maar dat is Chris ook: “Dit zijn zware milieumisdrijven, hé, dat zie je aan de straf die hem boven het hoofd hangt”, zegt hij in Dag Allemaal.