Het verrassende showbizzverleden van Nick uit ‘Blind Getrouwd’: “Twee keer in ‘Tien om te Zien’” MV

11 maart 2020

12u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Nick Laenen (38) vormt samen met Christophe Ramont (38) het eerste holebikoppel ooit in ‘Blind Getrouwd’. Zijn spontane optreden in Mexico vormde een hilarisch hoogtepunt in de voorbije aflevering, maar het is heus niet de eerste keer dat Nick op het podium kruipt, schrijft TV Familie.

“Zijn jullie erachter gekomen dat ik ooit in twee boysbands heb gezeten?” lacht Nick Laenen in TV Familie. “Zelfs sommige vrienden van mij weten dat niet! Toen ik 20 was, zat ik in 3-some en Mystery Four. Als tiener speelde ik toneel, deed ik mee in musicals en danste ik veel. Ik zat trouwens nog wat in de knoop met m’n geaardheid toen. Al dat zingen en dansen was zo’n beetje mijn uitlaatklep. Op een podium kon ik mezelf zijn.”

Zijn tijd bij 3-some bracht hem zelfs twee keer in ‘Tien om te Zien’. “Dat was nogal wat, hoor”, vertelt Nick. “Ik heb daar echt leuke herinneringen aan. Bandleden Dominique en Tom zijn trouwens vrienden voor ‘t leven. Tom was als de broer die ik nooit gehad heb. Het was echt een toffe tijd. We waren ooit de ­Supertip voor de hitparade, maar na een jaar is ons boysbandverhaal geëindigd.” Hij legt uit: “Elk van ons ging zijn eigen weg. Ik heb zeker geen spijt van die periode. Het was ook grappig dat we veel meisjes als fans ­hadden. Ja ja, ik was even een meisjesidool, terwijl ik drie jaar eerder uit de kast was gekomen. Maar dat hoefden die meisjes natuurlijk niet te weten. Dus voilà, ik ging weer voor even terug de kast in toen!”

Dat deed Nick naar verluidt omdat hij in die periode vooral zichzelf wilde zijn. “Ik wilde het niet uitschreeuwen dat ik voor de mannen was. Iedereen in Vlaanderen weet intussen dat ik op mannen val, maar ik heb me nooit expliciet willen voorstellen als homo. Let wel: ik ben fier op mijn ­geaardheid, maar het hoeft niet op mijn voorhoofd te staan."

Wie trouwens hoopt dat Nick binnenkort nieuwe muziek zal uitbrengen, is eraan voor de moeite. “Dat wil ik Vlaanderen niet ­aandoen!”, lacht hij. “Heb je gehoord hoe vals ik daar stond te zingen op die tafel in Mexico? Nee, er zijn zovéél mensen die beter kunnen zingen dan ik. Dus schoenmaker, blijf bij je leest!”