Het verhaal van Mufasa: prequel ‘The Lion King’ verschijnt in 2024

Mufasa

Er is een spin-off in aantocht van ‘The Lion King’. De film draait deze keer wel niet om de welp Simba, maar rond zijn vader Mufasa. In de prent krijgen fans de kans om het levensverhaal van de grote leider van het dierenrijk beter te leren kennen. Momenteel is er geen verdere informatie bekend over het verhaal. Keren er castleden van ‘The Lion King’, uit 2019, terug? Fans hebben er voorlopig het gissen naar.

Er is nog geen officiële releasedatum bekendgemaakt, maar de prequel staat wel gepland voor 2024. Het is ook nog niet duidelijk of Disney van plan is om de prent uit te brengen in de cinemazalen of meteen te lanceren op Disney+, zoals ook met de nieuwe film ‘Pinocchio’ is gebeurd.