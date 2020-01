Het ‘vergeten’ eerste huwelijk van Koen Wauters: “Een fout, een stommiteit” LV

18 januari 2020

19u39 4 Showbizz Na 17 jaar lief en leed te delen met Valerie De Booser (40), ziet Koen Wauters zijn huwelijk stranden. Maar dat is niet de eerste keer, want voor hij trouwde met de voormalige ‘Temptation Island’-verleidster, stapte de zanger al eens in het huwelijksbootje met MTV-presentatrice Carolijn Lilipaly. “Een fout”, noemde hij het zelfs.

Koen Wauters leefde als een rockster in de jaren 90, en dat weerspiegelde zich ook in zijn liefdesleven. Wie in 1991 al eens luisterde naar het Clouseau-lied ‘Hilda’, weet dat Wauters een fling had met Miss Nederland Hilda van der Meulen, maar meer werd dat niet. Wel had hij in 1992 een kortstondige relatie met de bloedmooie Nederlandse actrice Babette van Veen, dochter van Herman, die toen vooral bekend was voor haar rol in ‘Goede Tijden Slechte Tijden’. “We hebben het samen geprobeerd, een tijd lang samengewoond, maar dat is uiteindelijk op niets uitgedraaid. Daar is niks mis mee. Het kan niet van de eerste keer perfect zijn”, vertelde Koen ons in 2017 nog over hun relatie. “Over Babette zal ik trouwens tot het einde van mijn dagen met veel respect blijven spreken. Heel soms doet iets me nog aan haar denken en dan hoop ik oprecht dat het goed met haar gaat. Zelfs al heb ik haar in decennia niet meer gezien. Dat geldt ook voor Dagmar Liekens.” Wauters wist die laatste, de Vlaamse presentatrice bekend van VT4, aan de haak te slaan, maar ook die relatie liep in 1997 alweer op de klippen.

Kort na zijn breuk met Liekens, vond Koen de liefde weer over de grens, bij de Nederlandse MTV-presentatrice Carolijn Lilipaly. Een fase uit zijn liefdesleven waar hij pas in 2017 - met tegenzin - zijn licht liet over schijnen. “Ik heb vrede met het liefdesparcours dat ik heb afgelegd. Maar het enige wat me wél gestoord heeft, is mijn huwelijk met Carolijn.” De twee leerden elkaar in juni 1998 kennen op de set van ‘Sterrenslag’, en hadden het meteen vlaggen. Ze lieten er geen gras over groeien. In december van datzelfde jaar trouwden de twee in het grootste geheim op het eiland Sint Maarten, terwijl ze op vakantie waren. Ze wisten het een half jaar lang te verbergen voor de pers, maar uiteindelijk moesten ze het toch opbiechten. Maar het huwelijk hield geen stand, en na drie jaar kwam er al een einde aan het liefdesparcours van Koen en Carolijn. De drukke agenda van Clouseau, tv-werk voor VTM en woestijnrally’s lagen aan de basis van de breuk. Wanneer Koen erop terugblikt, blijkt dat er toch meer schuilde achter het stukgelopen huwelijk. “Dat is een fout gebleken, een stommiteit”, gaf hij toe. “Vrienden hadden me nochtans gewaarschuwd, maar ik was te blind door verliefdheid toen dat gebeurde. Achteraf gezien was dat hele gebeuren een fake boel. Niet oprecht.”

Lilipaly heeft er intussen een mooie carriere als televisiepresentatrice opzitten. Na haar periode bij MTV, waar ze bekend werd, ging ze aan de slag voor CNBC en Canal+. In 2003 presenteerde ze het NOS journaal, maar dat was van korte duur. Anno 2020 is ze niet meer op tv te zien. Het huwelijk met Koen was het eerste én enige.