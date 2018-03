Het ultieme verraad? BFF van Taylor Swift covert song van... Kanye West TC

29 maart 2018

15u56 0 Showbizz Taylor Swift ligt nog altijd behoorlijk overhoop met Kanye West. Zou ze het leuk vinden dat haar maatje Lorde nu één van zijn songs coverde op een concert?

De 'Swifties', de fans van Taylor Swift, menen alvast van niet. Zij noemen dit 'het ultieme verraad'. Volgens hen mocht Lorde van zowat elke artiest een liedje coveren. Maar toch niet van Kanye, de man die hun idool al zo vaak door het slijk haalde? Maar Lorde deed het dus wel. Ze bracht een eigen versie van zijn liedje 'Love Lockdown' tijdens een concert in Chicago. "It must be nice to come from the same place as Kanye West", gaf ze haar fans als bindtekst mee. Die konden het liedje overigens wel smaken. Maar de Swifties dus niet. En ze lieten Lorde ook meteen weten dat ze in de toekomst ook maar beter geen liedjes van Katy Perry, Dua Lipa, Diplo of Justin Bieber zingt, wil ze niet op dezelfde zwarte lijst van Taylor belanden waarop die celebs ook al prijken.