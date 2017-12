Het ultieme portet van Johnny Hallyday, de Franse Elvis Presley Erwin Verhoeven

Je m'appelle Jean-Philippe Smet, je suis né à Paris.

Vous me connaissez mieux, sous le nom de Johnny.

Un soir de juin en 1943, je suis né dans la rue.

Par une nuit d'orage.

Oh oui, je suis né dans la rue.

Dans la rue.

(Johnny Hallyday – Je suis né dans lans rue – 1969)

Je suis né dans la rue. Bijna een halve eeuw stond dit nummer op iedere setlist van de Franse rocker Johnny Hallyday. Sterk autobiografisch. Maar toch met een korreltje zout te nemen. Het is niet op straat en er is ook geen onweer, maar het is wel in juni 1943 dat Hallyday geboren wordt. De vijftiende om precies te zijn. In volle bezetting.

Vader is de zanger, acteur en cabaretier Jean Smet, een Brusselaar. Zeven maanden na de geboorte van zijn zoon vertrekt hij met de noorderzon, richting een nieuwe liefde. Onder druk van de moeder zal Jean Smet zijn zoon twee jaar nadien wel nog erkennen. Moeder wil niet dat haar zoon later zal denken dat hij “van de Mof” is. Vader en zoon zullen elkaar nog één keer zien. In Duitsland, als Johnny in Duitsland bij het leger is. Hij is dan al een enorme vedette. Vader Smet heeft geld gekregen van paparazzi om de ontmoeting te ensceneren. Als de fotografen tevoorschijn springen om het “weerzien” op beeld vast te leggen, kiepert Johnny iedereen buiten. Vanaf die dag bestaat zijn vader niet meer voor hem.

Dat “verstoten worden” heeft zijn hele leven gewogen op zoon Smet. Hij is altijd op zoek geweest naar een “vervangvader”. Zijn aangetrouwde neef Lee Hallyday is dat een tijdlang geweest, Charles Aznavour ook, in het begin van zijn carrière. Hallyday heeft zich zijn hele leven ook omringd met een soort clan, bestaande uit muzikanten, personeel, zijn opeenvolgende vrouwen, hun familie. Een surrogaat voor “familiegeluk” dat hij als kind nooit gekend heeft. Want ook moeder Huguette keek destijds niet echt om naar haar zoon.

The Hallidays

