Het turbulente leven van André Hazes senior (deel 2): “Eerst was ik slachtoffer, nu deel ik opeens de lakens uit”

ShowbizzVolkszanger André Hazes senior, die in 2004 overleed aan een hartstilstand, zou normaal dit jaar 70 geworden zijn. Om die mijlpaal te vieren zendt de Nederlandse zender NPO3 de omstreden docuserie ‘Kleine Jongen’ uit. Ook wij blikken in vier delen terug op het turbulente leven van de cultfiguur. In deel 2 focussen we op z’n wisselvallige carrière in de jaren 70 en 80 en zijn al even wisselvallige eerste huwelijk, dat na veel financiële problemen uitmondde in een bittere vechtscheiding. “Annie bleek tijdens hun huwelijk meer dan warme gevoelens te koesteren voor één van André’s broers.”