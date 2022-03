Het tragische levensverhaal van Anna Nicole Smith: “Ze verloor haar zoon in hetzelfde bed waarin ze pas bevallen was”

Mannen fantaseerden over haar naakte lichaam, vrouwen haatten haar omwille van de manier waarop hun echtgenoten naar haar keken. Voor Anna Nicole Smith was haar succes als naaktmodel en actrice een droom die ze zelf had laten uitkomen. De stoeipoes die voor blootmagazines poseerde, en die in 1993 tot Playmate of the Year werd uitgeroepen, leek namelijk in niets op het meisje dat in Mexia (Texas) onder de naam Vickie Lynn Hogan opgroeide. “Ik was niet bepaald populair op school”, zei ze daar zelf over in een video die Playboy over haar maakte. “Ik had amper borsten. Maar nu heb ik wel rondingen. Zie je?”