Het succesverhaal van beruchte rapper Boef of de tragische ondergang van Amy Winehouse: deze muziekdocumentaires moet je streamen

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste films, series en docu’s voor het weekend. Deze week in ons aanbod: ‘Gewoon boef’, een driedelige docureeks over de beruchte Nederlandse rapper op Streamz , een Oscarwinnende documentaire over de ondergang van Amy Winehouse en ‘Miss Americana’: een spraakmakend en kwetsbaar portret van Taylor Swift. Met andere woorden: de strafste muziekdocumentaires uit streamingland!

‘Gewoon Boef’ (2020) – Nu te zien op Streamz

Nog nooit werd een Videoland-documentaire binnen de 24 uur zo vaak bekeken in Nederland als ‘Gewoon Boef’. Sofiane Boussaadia verhuisde in zijn jeugd van de banlieues van Parijs naar een pleeggezin in Nederland, waar hij als rapper Boef timmerde aan de weg naar de top. Daarbij schuwde onze noorderbuur de controverse niet, van een verblijf in de gevangenis en scheldpartijen in ‘politievlogs’ tot het beruchte Snapchatfilmpje waarin hij drie vrouwen uitschold voor kechs (straattaal voor hoeren). Voor de lens van Olivier S. Garcia, die Boef acht maanden volgde tijdens zijn zoektocht naar succes, praat de vandaag 28-jarige miljonair over zijn bewogen parcours.

‘Amy’ (2015) – Prime Video

Uit de destructieve relatie met haar ex Blake Fielder-Civil puurde jazz- en soulzangeres Amy Winehouse het met vijf Grammy’s bekroonde album ‘Back to Black’, maar hield ze ook een slopende drugs- en alcoholverslaving over. Regisseur Asif Kapadia won een Oscar voor dit tragisch portret van een oude ziel in een jong lichaam, die bezweek onder de druk en paparazzi die onlosmakelijk verbonden waren aan haar wereldfaam. Op 23 juli 2011 dronk Winehouse, die ook worstelde met depressies en boulimie, zich letterlijk dood op 27-jarige leeftijd. Sindsdien vertoeft ze in het illustere gezelschap van andere muzikale grootheden als Jimi Hendrix, Janis Joplin en Kurt Cobain, allen lid van de ’Club van 27’.

‘Marley’ (2012) – Apple TV

Eind jaren 50 verhuisde Bob Marley op 12-jarige leeftijd met zijn moeder naar sloppenwijk Trenchtown in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston, de geboorteplaats van reggae. Met zijn cocktail van funk, r&b, soul, ska en een vleugje jazz wou Marley, die tijdens zijn jeugd als zoon van een 60-jarige blanke Britse militair zelf verstoten werd als halfbloed, maar één ding bereiken: de mensheid verenigen. Met getuigenissen van jeugdvrienden, leden van The Wailers, moeder Cedella, weduwe Rita en verschillende van Marleys elf kinderen, spaarde regisseur Kevin Macdonald (‘The Last King of Scotland’) kosten noch moeite voor dit magistraal eerbetoon aan ‘The King of Reggae’.

‘Miss Americana’ (2020) – Netflix

In ‘Miss Americana’, een frappante studie van de celebritycultuur in Amerika, volgt filmmaker Lana Wilson in het zog van Taylor Swift, van de Reputation Stadium Tour uit 2018 tot de release van haar zevende album ‘Lover’ in 2019. De Amerikaanse singer-songwriter, één van de meest iconische artiesten van haar tijd, toont zich van haar meest intieme en kwetsbare kant, terwijl ze het evenwicht zoekt tussen wie de wereld wil dat ze is én wie ze zelf wil zijn.

‘Billie Eilish: The World’s a Little Blurry’ (2021) – Apple TV+

Het gaat snel voor de 19-jarige Billie Eilish. Twee jaar nadat haar prille carrière als een komeet de lucht inschoot met de catchy electropop van debuutplaat en vijfvoudig Grammy-winnaar ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, bracht Apple TV+ eind februari het coming-of-ageverhaal ‘Billie Eilish: The World’s a Little Blurry’ uit. Daarin filmt regisseur R.J. Cutler (‘The War Room’) de atypische ‘popprinses’ tijdens het schrijven, opnemen en uitbrengen van haar debuutalbum. Het resultaat is een intieme kijk op Eilish’ leven op het podium én bij haar familie in Los Angeles.

