Het succes van Niels Destadsbader verklaard: “Het Koen Wauters- én Bazart-effect” SD

08 februari 2019

15u14 0 Showbizz Niels Destadsbader (30) heeft zijn boerenjaar 2018 afgerond met vijf MIA’s. Een deelname aan ‘Liefde Voor Muziek’, twee uitverkochte Sportpaleizen, de Radio 2 Zomerhit en zijn album ‘Dertig’ dat dubbel platina haalde ... Je kan niet zeggen dat Destadsbader het rustig aan gedaan heeft. Maar dat het succes hem niet in de schoot is geworpen, is een feit.

In 1988 wordt Destadsbader geboren. Het wordt al meteen duidelijk dat hij een duivel-doe-al is: pingpong, judo, dansles ... De jonge Niels kan niet stilzitten. Op zijn negende ziet hij Jacques Vermeire aan het werk, en beseft hij dat dit is wat hij ook wil doen. Hij schrijft zich dus in aan de Academie voor Muziek en Woord in Harelbeke en volgt later nog Woordkunst en Drama. Later doet hij ook nog auditie voor het conservatorium, maar hij wordt niet toegelaten.

Tv-carrière

Hij blijft echter niet bij de pakken zitten, en doet auditie voor de theatershow van Suske en Wiske. Hij wordt bij zijn eerste auditie meteen geselecteerd. Een jaar later doet hij mee met ‘Steracteur Sterartiest’ en behaalt hij de vierde plaats. Zijn carrière lijkt gelanceerd met rollen in ‘Familie’, ‘Amika’ en ‘F.C. De Kampioenen’.

Eind 2009 gaat de jonge Destadsbader als Ketnet-wrapper aan de slag. Ook muzikaal blijft hij bezig, tot in 2012 zijn bassist Robbie sterft bij een verkeersongeluk. Uit respect last Niels een muzikale pauze in. Het is pas wanneer Miguel Wiels hem belt om zijn partyband Café Flamand te versterken, dat hij opnieuw begint te zingen.

In september 2014 wordt Destadsbader presentator bij VTM, waar hij onder andere ‘Dansdate’, ‘Is er Wifi in Tahiti?’ en ‘K3 zoekt K3’ in goede banen leidt. Samen met Miguel Wiels stort hij zich ook opnieuw op de muziek, wat resulteert in zijn eerste soloplaat ‘Speeltijd’. Single ‘Hey Pa’ doet het meer dan behoorlijk in de hitlijsten.

Topjaar

Het is echter pas in 2017 wanneer het echt begint te lopen voor Destadsbader. Hij wint zijn eerste MIA, in de categorie ‘Vlaams populair’, en voor zijn cover ‘Skwon meiske’ wordt hij beloond met de Radio 2-Zomerhit. 2018 wordt nog beter: hij krijgt opnieuw een MIA in de categorie ‘Vlaams populair’, maar hij neemt ook deel aan ‘Liefde voor muziek’, en dat zet hem definitief op de kaart. Hij krijgt een tweede Radio 2-Zomerhit voor ‘Verover mij’, speelt twee keer in een uitverkocht Sportpaleis en zijn dubbel platina album ‘Dertig’ stond 16 weken lang op de eerste plaats in de Ultratop.

Succesfactor?

Dat zijn album dubbel platina haalt (en dus meer dan 52.500 keer over de toonbank ging) is extreem uitzonderlijk, zeker in tijden van online streaming. Dat zegt ook Kim Biesemans van platenfirma CNR Records. “Tegenwoordig mag je als artiest al van een succes spreken wanneer je 5.000 cd’s verkoopt. Niels’ muziek spreekt een groot publiek aan, niet alleen de vrouwen die in zijn beginfase fan waren. Het is een familiegebeuren geworden, vooral na het Sportpaleis is dat ontploft. Maar nog belangrijker is dat Niels er zijn eretaak van maakt om zelf nummers te schrijven waar hij een persoonlijke boodschap kan in steken. Kijk maar naar ‘Vlinders in Haar Buik’. Iedereen kan zich wel ergens herkennen in de teksten van Niels”, aldus Biesemans.

Muziekjournalist Gunter Van Assche wijt het succes van Destadsbader dan weer aan het Koen Wauters- én Bazart-effect. “Net als Wauters blijkt deze eeuwig enthousiaste, afgeborstelde posterboy-voor-jong-en-oud immers zelden weg te denken van klein scherm of podium. De voormalige verkoper van sportschoenen passeerde de voorbije jaren in allerhande panelshows en talentenjachten. Nu eens als ceremoniemeester, dan als copresentator of als beminnelijk panellid. Net als enkele leden van Bazart wist hij een trouwe aanhang bij jonge mensen te vergaren, door als jong broekje uit te groeien tot een jeugdheld. Zelfs bij millennials haalt hij een wit voetje, door zijn verleden als Ketnet-wrapper, rollen in Familie, Spring en de Studio 100-serie Amika.”

Volharding

Destadsbader zelf denkt zijn succes vooral te wijten is aan zijn volharding. “Ik ben vooral blij dat ik altijd trouw ben gebleven aan m’n visie. In het verleden zijn er ook genoeg platenfirma’s geweest die zeiden dat ze in me geloofden...áls ik in het Engels zou zingen. Dat weigerde ik dan te doen, wat de weg misschien moeilijker heeft gemaakt. Maar dat maakt de voldoening eens zo groot.” Dat zijn deelname aan ‘Liefde Voor Muziek’ heel wat deuren heeft geopend, ontkent hij niet. “Ik merk dat veel mensen hun vooroordelen aan de kant schuiven. De afgelopen jaren had ik al een groot publiek opgebouwd, maar nu zijn daar heel wat mensen bijgekomen die m’n muziek nog niet kenden. Die niet wisten dat ik m’n teksten zelf schrijf bijvoorbeeld. Dat zij nu de weg vinden naar mijn muziek is het mooist mogelijke compliment.”

De zanger/presentator mag nu de vruchten plukken van zijn harde werk. Met vijf van zijn zeven MIA-nominaties op zak, drie concerten in het Sportpaleis in december (tickets koop je hier) en een nieuw album onderweg, belooft ook 2019 een topjaar te worden.