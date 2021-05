Het succes van ‘Dertigers’ verrast ook hoofdrolspeelster Kim Van Oncen: “Het nieuwe ‘F.C. De Kampioenen’? Het zou zomaar eens kunnen”

Worden Saartje en Pieter opnieuw een koppel in ‘Dertigers’? Het is dé vraag die de fans met een zwak voor romantiek bezighoudt nu het derde seizoen op z’n einde loopt. Dat merkt ook Kim Van Oncen, die Saartje vertolkt, aan de vele berichten via sociale media. “Veel mensen hopen duidelijk dat die twee opnieuw samen komen. De komende dagen wordt duidelijk of dat lukt of niet...” Dat ‘Dertigers’ zo hard leeft in Vlaanderen, zowel wat betreft de lineaire uitzendingen op Eén als digitaal via VRT.nu, verrast zelfs cast en crew, vertelt Kim. “Bij de eerste reeks waren de zenuwen strak gespannen omdat het een nieuw genre was. Dit jaar waren we bang dat de andere uitzendperiode een negatieve invloed zou hebben op de kijkcijfers. Maar het tegendeel is waar. Dertigers blijft zichzelf nu al voor het derde seizoen op rij overtreffen.” Het succes heeft volgens de actrice alles te maken met de herkenbaarheid van de personages en de situaties waarin ze terechtkomen. “De mensen herkennen de problemen waarmee Saartje en haar vrienden worstelen. Of denken net: ‘Amai, dan valt het bij ons allemaal nog goed mee.’” (lacht)