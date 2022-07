Het strenge regime van Victoria Beckham: “Ik ben behoorlijk extreem in alles wat ik doe”

Maar zo saai zijn de eetgewoontes van Victoria naar eigen zeggen niet. In Vogue verdedigt ze zichzelf: “Wat hij bedoelde is dat hij nog nooit iemand heeft ontmoet die meer discipline heeft dan ik als het gaat om een gezond eetpatroon. Ik eet veel gezonde vetten: vis, avocado, noten, dat soort dingen. Ik drink ook gewoon alcohol, tenzij er een reden is om dat niet te doen. Daarna neem ik dan drie tot zes maanden om te ontgiften en drink ik dus geen druppel alcohol.” Discipline is de sleutel voor Victoria’s figuur: “Ik ben behoorlijk extreem in alles wat ik doe, of dat nu gaat om sporten, drinken of niet-drinken.” Dagelijks staan er voor de zangeres ook nog huidsupplementen, collageenpoeder in haar koffie en een glas appelciderazijn op het menu. Daar zweert ze bij en zal ze nooit van afwijken.