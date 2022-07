Het solodebuut van Like Mike met minder explosie, maar meer emotie: “Energie tijdens lockdown teruggevonden op plaatsen die nog wel leefden”

TomorrowlandVoor het eerst in vijftien jaar carrière zonder zijn broer achter de dj-booth. Geen mainstage. Geen gespring van links naar rechts en van achter naar voor, maar wel clubmuziek van hoogstaand kaliber. Meer emotie, minder explosie. Like Mike (36) debuteerde solo, en mag dat naar onze mening nog doen.

Solo, maar toch niet helemaal alleen in de Crystal Garden. Broerlief Dimitri Vegas keek vanop een meter afstand toe hoe zijn jongere broer het op honderden pontons gebouwde podium liet vollopen. Het was er wringen onder de loden zon. Elke Dimitri Vegas & Like Mike-fan wilde aanschouwen hoe het jongste deel alleen klinkt. Ook al wéten ze dat al sinds eind 2018. Toen bracht Like Mike voor het eerst een solonummer uit, ‘Memories’. Een gevolg van de overload aan muziek die Like Mike maakt - dagelijks tot twaalf uur én meer zit hij in zijn studio. “Ik heb daar al zo veel tijd en emotie in gestoken, maar ‘drie laptops geleden’ ben ik heel wat muziek kwijtgespeeld... De set die ik nu draai, bestaat allemaal uit muziek van de voorbije twee jaar waar ik nu ook echt iets mee wou doen.”

Een periode waarin er voor Mike bijzonder veel gebeurd is, met zowel het verlies van zijn dochtertje Winter Rose als papa Takis. “Dat komt ook terug in mijn muziek. Je hoort de energie die ik heb teruggevonden door de obligate tourstop, maar ook de emoties die ik een plaats moest geven. Zo ben ik naar plaatsen getrokken op de wereld waar er nog wel leven was. Mykonos, Miami,... waar ik op privé- en afterparty’s sets tot wel acht uur gedraaid heb.”

Volledig scherm Een familiemomentje, het solodebuut van Like Mike. Naast hem zijn vriendin Gemma Rosereyn. © Photonews

Maar het was tot vrijdag op Tomorrowland wachten voor een live optreden van die nummers. Beginnend met zachte beats ging het in crescendo wat steviger. Maar geen gespring van links naar rechts, van achter naar voor. Geen rookblazers, geen gepraat tussenin. Dat blijft Dimitri Vegas & Like Mike. Net zoals hun hits als broers voor de mainstage voorbehouden blijven. Like Mike is minder explosie, en meer emotie. “Noem het geen dj-set, maar een showcase van mijn eigen muziek. Het gaat op en af, soms wat rustiger, dan weer meer energie.”

En zo heeft ook Mike naast de acteercarrière van broer Dimitri een nevenproject definitief op de rails gezet. En daar gaat het heus niet bij blijven. “Acteren zou ik zelf ook heel graag doen, maar momenteel ben ik vooral bezig met projecten rond restaurants. Een rooftop in Bangkok. Hotels ook, op Ibiza en Griekenland.” De workaholic in Mike zit nooit stil. “Al was het de voorbije week toch wat minder. (lacht). Ik had enkele ‘flauwe momenten’... gelukkig waren de coronatests telkens negatief. Want stel je maar eens voor..."

Maar op de Crystal Garden gaf Like Mike wel degelijk een gesmaakte introductie. Ideaal om de avond en uw benen in gang te trekken, en uw kop in trance te laten gaan. Bye stress, welkom weekend.

Volledig scherm Broer Dimitri Vegas © Photonews

Volledig scherm Ook mama Nancy was van de partij. © Photonews

Volledig scherm © Photonews

Volledig scherm De Crystal Garden stond bomvol. © Photonews

Volledig scherm © Photonews

