Het schattige dochtertje van Serena Williams steelt de show tijdens tenniswedstrijd JDB

13 februari 2018

13u46

Bron: Kameraki 0 Showbizz Serena Williams keerde afgelopen weekend terug op het hoogste tennisniveau tijdens een Fed Cup-confrontatie tegen Nederland. De zusjes Williams verloren de dubbelwedstrijd, maar dat is niet wat het publiek zal onthouden. Serena's dochtertje Alexis Olympia woonde voor het eerst een wedstrijd van haar moeder bij.

Alexis is ondertussen vijf maanden oud en ze was aanwezig tijdens de eerste officiële tenniswedstrijd van Serena. De wedstrijd werd met 6-2 6-3 verloren van het Nederlandse duo Schuurs-Kerkhove, maar daar zal Serena geen slaap voor laten. "Het is geweldig", zei Serena achteraf. "Het is haar eerste wedstrijd en ik ben heel blij dat ze erbij was", zei Serena op het terrein na de wedstrijd.