Het relatiegeheim van Kathleen Aerts en haar Steven: “Steven is na één dag al bij mij ingetrokken”

ShowbizzVoor ze Steven (35) leerde kennen, plande ex-K3’tje Kathleen Aerts (43) om alleenstaande moeder te worden. Zover kwam het echter niet: bijna 12 jaar huwelijk en twee zoontjes later zijn de twee nog altijd een ijzersterk koppel. Dat bewijzen ze ook vanavond opnieuw in hun ‘Villa Zuid-Afrika’ op VTM 2. “Op een feestje zitten we nog altijd de hele avond aan elkaar te friemelen”, vertellen de twee in dit dubbelgesprek over K3, hun leven in Zuid-Afrika, het afscheid van haar moeder, hun relatie en hun adoptiedochter. “Eigenlijk zorgen we illegaal voor haar.”