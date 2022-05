Het populairste duo van de Lage Landen: Metejoor lanceert duet met Snelle: “Hij vroeg mìj om samen te werken”

‘Kijk ons nou’, de populairste van bij ons in duet met de populairste van ‘t moment in Nederland. Een zomerse melodie over twee flierefluiters die houden van vrouwelijk schoon en het leven als tequila met een korreltje zout nemen. Ontstaan na enkele rondjes aan de bar, zo lijkt wel. “Plezier maken we graag, maar flierefluiters zijn we beiden totaal niet. We hebben al jàren een vaste relatie”, lacht Metejoor (31). Recent bekroond met drie MIA’s, en stilaan de ‘man van de Hollandse duetten’ na eerder ‘1 op een miljoen’ met Babet en ‘Rendez-vous’ met Emma Heesters. “Maar enkel dat eerste nummer is bewust als duet geschreven. Muziek plan je niet, en daarvan is mijn samenwerking met Snelle volledig het voorbeeld.”