Het plotse vertrek van Klaasje, alweer ‘een nieuwe blonde’ en heel wat controverse: 2021 was het jaar van de wissel bij K3

ShowbizzBegin februari werd er een bommetje gedropt in medialand. Klaasje Meijer (25), ‘de blonde van K3', kondigde aan dat ze na vijf jaar als K3'tje de meidengroep zou verlaten om haar “vleugels uit te slaan”. Wat daarop volgde was een zenuwslopende zoektocht waarbij iedereen - ongeacht genderidentiteit - zich kon inschrijven om de groep weer te vervolledigen. Hanne (27) en Marthe (25) keken samen met Vlaanderen en Nederland mee naar potentiële opvolgers. Die vonden ze uiteindelijk in de Nederlandse Julia (19). Dit was het 2021 van K3.

Naar eigen zeggen vertrok Klaasje omdat ze een andere invulling wilde geven aan haar leven. De blondine had in haar persconferentie alleen maar mooie woorden voor haar voormalige werkgever: “Het is een enorme stap, maar voor mij een heldere en doordachte beslissing, waarin ik gesteund word door het team van Studio 100 en alle mensen die dicht bij mij staan.” Klaasje nam dan ook met weemoed afscheid van haar collega’s tijdens haar laatste optreden in het Sportpaleis, al leek er daarna vooral veel opluchting door te schemeren in de interviews die ze gaf aan Het Laatste Nieuws.

Klaasje gaf dan ook eerlijk toe dat ze K3 als een keurslijf ervoer. “Natuurlijk is het logisch dat ik bij persoonlijke keuzes in overleg ging met mijn werkgever. Maar alles werd wel héél erg bekeken vanuit ‘het concept K3’. Tijd voor jezelf is er niet.” Ze haalde dan ook erg uit naar de torenhoge werkdruk die op haar schouders rustte: “Soms deden we negen shows per weekend. Dat is een aanslag op je lichaam.”

Volledig scherm Laatste optreden van K3 met Klaasje in het Sportpaleis. © Joel Hoylaerts / Photonews

Dat een K3'tje nu eenmaal onregelmatige werkuren en drukke dagen heeft, bevestigde ook Studio 100-CEO Anja Van Mensel: “We hebben het even uitgerekend, en in een normaal jaar hebben de leden van K3 zo’n 240 werkdagen. Dat is een fulltime job waarbij veel weekendwerk komt kijken met onregelmatige uren.” Al vertelde Van Mensel ook dat dat niet voor niets is: “Wie bij K3 zit, verdient goed. Het maandloon vergoedt de normale activiteiten: de zang- en dansrepetities, de shows, de opnames van cd’s, films en tv-reeksen én de ‘meet & greets’.”

Al leek niet iedereen het eens te zijn met de uitspraken van Klaasje. Zo vertelde die andere voormalige blonde uit K3, Kathleen Aerts (43), dat ze begrijpt dat deel uitmaken van K3 een veeleisende job is, maar dat ze aan het fysieke aspect minder zwaar tilde dan Klaasje: “Met alle respect, maar wie elke dag in een fabriek moet gaan werken, díe heeft pas een zware job”, zei ze in Dag Allemaal. “Ik heb die vele optredens nooit als zwaar ervaren, ik vond het écht een droomjob. Studio 100 legde ons ook echt in de watten: onze was werd gedaan en er ging een kok mee die ons gezond eten voorschotelde.”

Maar het vertrek van Klaasje betekende niet het einde van K3. Studio 100 was nog niet van plan om de K3-formule op te doeken en zette opnieuw een programma op poten waarin er een nieuw K3'tje werd gezocht. Maar in tegenstelling tot de vorige edities was er dit jaar een grote verrassing: niet alleen meisjes mochten zich inschrijven, ook jongens en non-binaire personen waren welkom. Zodus zocht Vlaanderen en Nederland aan de hand van ‘K2 Zoekt K3' tussen de 22.000 inschrijvingen naar hét nieuwe talent dat K3 weer volledig zou maken.

Tegen alle verwachtingen in waren er wel degelijk een pak jongens die zich hadden ingeschreven. Een daarvan was de 21-jarige Luca Diez uit Den Haag. De jongeman walste zich wekenlang vlotjes door de audities en de liveshows en even leek het erop dat hij als jongen het vastgeroeste K3-concept kon omgooien. We hoeven u natuurlijk niet meer te vertellen dat dat uiteindelijk niet het geval bleek te zijn. Luca keek dan ook met gemengde gevoelens terug op zijn parcours, toen duidelijk werd dat het vooral zijn lengte was die hem de overwinning kostte: “Ze hadden bij de inschrijvingen toch al kunnen zeggen dat ik te groot was? Bovendien, als ze echt hadden gewild dat er een jongen in K3 zat, dan hadden ze meer kunnen doen.”

Volledig scherm Hanne, Luca en Marthe © VTM

Maar de een zijn dood, is de ander zijn brood en zo ging uiteindelijk de Nederlandse Julia (19) lopen met de overwinning. Al snel werd de vergelijking met haar voorganger gemaakt: knap, blond, wit en van Nederlandse afkomst. Hoewel er duidelijk enkele fysieke overeenkomsten zijn, verschilt Julia in één punt wel sterk van Klaasje: zij is van plan om het wél langer dan een paar jaar uit te houden: “Ik ben heel trots op haar en denk dat ze het langer zal uitzingen dan Klaasje bij K3", vertelt Julia’s juf van de lagere school. “Ze heeft alles in huis om dat waar te maken, en opgeven staat níet in haar woordenboek.”

Volledig scherm Het moment waarop Julia te horen kreeg dat zij het nieuwe K3'tje is. © ANP

Dat bevestigen ook Hanne en Marthe, die wel duidelijk het verschil zien in hun nieuwe collega: “Klaasje was heel realistisch en kon echt wel vrij serieus zijn. Julia heeft meer de mentaliteit van: ‘Laat maar komen! We moeten niet te veel gewicht hangen aan alles.’ Die vindt alles tof.” Al beseffen de twee wel dat de vergelijking snel is gemaakt: “Maar wat moesten we dan doen?", vraagt Marthe zich af. “Julia heeft de capaciteiten en kwaliteiten. Moesten we haar dan afwijzen omdat ze het typische plaatje is? Dat zou pas erg zijn.”

Volledig scherm De nieuwe K3 © Klaas De Scheirder

K3 is dus weer compleet en als we de meiden mogen geloven, dan komt er niet meteen nog eens een nieuwe zoektocht naar een vervanger. Maar er is ook hoop voor de kandidaten die geen nieuw K3'tje zijn geworden. Het Laatste Nieuws sprak nog eens met de finalisten van ‘K3 Zoekt K3' uit 2015 en ook zij zijn goed op hun pootjes terechtgekomen. Kijk maar naar Nora Gharib, die een hele nieuwe carrière in de media wist te lanceren dankzij haar deelname aan het programma: “Mijn leven voor en na K3, dat is echt een wereld van verschil.”

Volledig scherm De finalisten van 'K3 Zoekt K3' in 2015 © BELGA

Maar niet iedereen blikt met een even goed gevoel terug op hun deelname: “Konden ze mij nu niet gewoon een rode pruik hebben gegeven?”, vraagt brunette Lisa Michel zich af, die haar haar rood moest verven om het op te nemen tegen Hanne. Ook Lauren De Ruyck heeft achteraf gemengde gevoelens over haar parcours: “Ik vond geen plezier meer in zingen, dansen en acteren. Ik heb eigenlijk niet zoveel positieve herinneringen aan ‘K3 zoekt K3'. Ook hoe ik neergezet werd, strookt niet met wie ik echt ben. Die wedstrijd was voor mij echt overleven.” Al heeft ze er wel een mooie vriendschap met Klaasje aan overgehouden: “We hebben nooit veel woorden nodig gehad om elkaar te begrijpen”, vertelt Lauren. “We steunen elkaar door dik en dun.”

Volledig scherm Klaasje en Lauren in Story © rv

