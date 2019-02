Het ongeluk dat het leven van Kanye West voorgoed veranderde DBJ

14u00 0 Showbizz Vandaag is het vijftien jaar geleden dat rapper Kanye West (41) zijn debuutalbum ‘The College Dropout’ uitbracht. Twee jaar voor dat album raakte West betrokken in een auto-ongeluk. In de jaren nadien verwees de rapper altijd naar die nacht als het moment dat zijn leven veranderde.

Op enkele diehard fans na wist niemand wie Kanye West was in 2002. Op dat moment werkte de Amerikaan uitsluitend als hiphop-producer, zoals onder meer mee aan het ‘Blueprint’-album van Jay-Z uit 2001. Als rapper was hij echter volslagen onbekend.

Toen West in de nacht van 22 op 23 oktober betrokken raakte in een bijna dodelijk auto-ongeluk fronste dan ook bijna niemand een wenkbrauw. Niemand had kunnen vermoeden dat die crash waarschijnlijk het belangrijkste moment uit zijn leven zou zijn. Het ongeluk vormde namelijk de grote inspiratie voor zijn nummer ‘Through The Wire’ waarmee hij zijn eerste grote hit scoorde.

Gehuurde Lexus

Maar wat gebeurde er die nacht precies? West vertrok omstreeks 3 uur ‘s nachts in zijn gehuurde Lexus van een sessie in de studio met Beanie Sigel, The Black Eyed Peas en Peedi Crack. Tijdens de rit raakte zijn auto van de weg en kwam zo op het tegengestelde baanvak terecht. Hij kon nog net een tegenligger frontaal ontwijken, maar diezelfde tegenligger raakte hem in de flank, net ter hoogte van de deur van de bestuurder.

De rapper was zwaargewond en moest verschillende plastische operaties ondergaan in zijn gezicht. Hij lag enkele weken in het ziekenhuis en tot overmaat van ramp had Kanye West geen ziekteverzekering waardoor hij alle ziekenhuiskosten uit eigen zak moest betalen.

De muziek die ik voor het ongeluk maakte was behoorlijk slecht Kanye West

“De muziek die ik voor het ongeluk met onder andere The Black Eyed Peas maakte, was verre van mijn beste werk”, zei West later over die avond in de studio. “Als ik die nacht overleden was, was dat dus mijn nalatenschap geweest. Behoorlijk triestig. Wanneer ik nu een studio binnenwandel, besef ik elke keer dat het mijn laatste sessie zou kunnen zijn”, liet West met enige zin voor overdrijving optekenen na het ongeluk.

Niet geïnteresseerd

Al is dat volgens dj Whoo Kid niet de volledige versie van het verhaal. Die nacht was immers ook rapper Ludacris aanwezig, in die tijd een van de grootste namen uit de hiphop-wereld. Kanye wilde doorbreken als rapper en liet enkele van zijn teksten horen, maar Ludacris was allesbehalve geïnteresseerd. “Ludacris had er geen oren naar, hij wilde gewoon zijn tekst komen rappen in de studio en terug vertrekken. Tot overmaat van ramp koos Ludacris ook nog eens een beat die niet van Kanye West was, die moest dus diep teleurgesteld en onverricht ter zake het pand verlaten.”

Kanye verliet de studiosessie vervolgens witheet van woede. Een paar weken na het accident keerde West terug naar de studio en nam ‘Trough The Wire’ op. Dat nummer - vrij vertaald ‘Door de draad’ - noemde hij zo omdat zijn gezicht nog vol hechtingen stond en hij zijn teksten inzong met een gebroken kaak.

Geen vast voedsel

Het nummer was het allereerste waarmee West een publiek bereikte als rapper. Hij verdiende er naar schatting 30.000 dollar mee, voor hem ongezien in die periode. En dus nam hij zijn eerste video op. Op de beelden is te zien hoe de rapper onder handen wordt genomen door de plastische chirurgen. Hij rapt onder meer dat hij geen vast voedsel meer kan eten, dat zijn lot aan een zijden draadje hing en dat hij in hetzelfde ziekenhuis werd geopereerd als Notorious B.I.G.

Uiteraard zette hij zijn bescheiden hit ook op zijn eerste album ‘The College Dropout’, waardoor zijn debuut op de radar kwam van de muziekpers. Die bejubelden zijn album - New York Times riep het uit tot album van het jaar - en ‘Jesus Walks’ werd zijn eerste wereldwijde hit.