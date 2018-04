Het noodlot slaat toe voor cartooniste Eva Mouton: "We zijn fier en ook heel verdrietig" DBJ

16 april 2018

16u31 105 Showbizz Verschrikkelijk nieuws voor cartooniste Eva Mouton en haar partner Bert. Hun tweeling Coco en Mingus is geboren en gestorven op 14 april, dat meldt de tekenares op haar Instagrampagina.

"Onze dochter Coco en zoon Mingus zijn geboren en gestorven in Gent op 14 april 2018. We zijn zo fier, en zo verdrietig", schrijft Eva Mouton op haar Instagrampagina. "Gelieve ons geen dm’s of mails te sturen. Wil je ons feliciteren en condoleren, stuur dan een brief, kaart of tekening naar Eva & Bert - Abrikoosstraat 39 - 9000 Gent. Geen cadeautjes aub. Wil je toch iets geven? Wij willen een reis maken om onze mooie baby’s Coco en Mingus de wereld te laten zien. Een kleine bijdrage storten kan op Eva & Bert - BE36 7370 4209 2181. Gelieve onze privacy en de intimiteit van ons verdriet te respecteren."

Moeilijkheden

Eva en haar vriend hadden het erg moeilijk om zwanger te worden. De illustratrice deed daarover dit jaar nog moedig haar verhaal in de talkshow 'Van Gils en gasten'. Na een fertiliteitsbehandeling lukte het dan toch voor het koppel en ze kondigden toen fier aan dat het om twee kleintjes ging.

Amai, mannekes. Jullie hebben wel héél hard geduimd! Want @bertdegeyter en ik verwachten deze zomer TWEE kindjes! We zijn zó blij! 😍💗Bedankt voor alle steun, alle gesprekken en lieve wensen. Een foto die is geplaatst door null (@eva_mouton) op 03 feb 2018 om 16:13 CET

(I know, ik erger mij ook aan dat douchegordijn dat al maanden doorgescheurd is. Maar toch precies niet hard genoeg om het ook daadwerkelijk te herstellen 😜) #22weken Een foto die is geplaatst door null (@eva_mouton) op 08 apr 2018 om 23:52 CEST