Het net sluit zich rond ‘ontrouwe’ Adam Levine: “Hij stuurde: ‘Ik wil de dag naakt met jou doorbrengen’”

Showbits 'Billie vs Benjamin' nu ook op VTM: "We hadden meteen al pittige seksscènes”

Topfictie op vrijdagavond op VTM. Dat is nieuw, maar na de start van ‘The Voice van Vlaanderen’ kan je inderdaad kijken naar de eerste aflevering van ‘Billie vs Benjamin’. De serie die draait rond een ‘rechtse zak’ en ‘linkse trut’ was eerder al een groot succes op Streamz, maar wordt nu ook uitgerold op VTM. De serie is vorig jaar al uitgeroepen tot beste televisieserie van het International TV Series Festival in Berlijn. Showbits spreekt met de hoofdrolspelers Ward Kerremans en Charlotte Timmers, onder meer over de pittige seksscènes.

30 september