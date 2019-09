Het najaar van Tom Waes was nog nooit zo druk: "Slaap haal ik wel in tijdens mijn pensioen" IDR

04 september 2019

00u00 0 Showbizz Tom Waes (50) heeft dit najaar zijn handen vol met vier tv-producties, maar vond tussendoor toch nog de tijd voor zijn eigen collectie bij kledingketen ZEB, waarvoor hij al enkele jaren ambassadeur is. "Met Nieuwjaar zeg ik iedere keer dat ik het het komende jaar rustiger aan ga doen", aldus Tom. "Maar ik geniet van alle kansen die ik krijg."

Soullegende James Brown mag dan wel voor eeuwig en een dag bekendstaan als 'the hardest working man in show business', in Vlaanderen lijkt Tom Waes van plan om datzelfde statuut te verwerven. Zo nam hij onlangs 'De Blacklist' op voor Ketnet en is hij binnenkort te zien op Eén met 'Kamp Waes' - waarin vijftien Vlamingen de training van de special forces doorlopen. Tussendoor werkt Tom aan het tweede seizoen van 'Undercover' en zet hij een nieuwe reeks van 'Reizen Waes' in de steigers. Het lijkt dus een half wonder dat Tom nog tijd vond voor een fotoshoot met zijn zoon Milo (22). "We zijn enkele dagen in Noorwegen geweest, waar we de nieuwe campagne voor ZEB geshoot hebben. Voor mij was het vooral zalig dat ik tijd kon doorbrengen met Milo, want ik heb daar niet zo vaak de kans toe. En ja, da's in de eerste plaats om te werken, natuurlijk. Maar de laatste avond was er wel tijd voor enkele pintjes. En als ik de laatste avond zeg, dan bedoel ik dat ook echt, hé. Anders zou de schminkster de volgende ochtend veel te veel werk hebben gehad aan mij. (lacht) Al moet ik eerlijk zijn: de tijd van excessen is voorbij. Vroeger ging ik regelmatig een pint drinken, waarna ik de volgende ochtend niet zo fris op de set stond. Dat gaat niet als je zo'n druk schema hebt."

Tijd voor gezin

"Inderdaad, ik lijk ieder jaar meer hooi op mijn vork te nemen", zegt Tom. "En dan moet je weten dat ik met Nieuwjaar iedere keer zeg dat ik het het komende jaar rustiger aan ga doen. Ach, ik denk dan altijd dat ik die slaap wel zal inhalen als ik gepensioneerd ben. Intussen is het een boutade aan het worden, maar ik heb geen tijd voor een burn-out. Waarmee ik een burn-out niet wil minimaliseren, hé, voor alle duidelijkheid. Ik wil alleen maar duidelijk stellen dat ik geniet van alle kansen die ik krijg. Al besef ik ook wel dat ik tijd moet inbouwen voor mijn gezin. En dat gaan we in de kerstvakantie ook doen, want dan gaan we met het hele gezin nog eens écht op vakantie. Daar kijk ik erg naar uit."

Maar voor het zover is, moet Tom wel eerst de opnames van 'Undercover' afwerken. "We hebben nog een dikke maand te gaan. Het zijn zware dagen, maar het is echt een geweldig scenario. Ik ben er zeker van dat het eindresultaat heel tof gaat zijn. En uiteraard ben ik ook heel fier dat het eerste seizoen van de reeks op Netflix staat."

Nieuwe aanbieding

Het eerste seizoen van de Eén-reeks opende ook enkele deuren voor Tom. "Heel veel kan ik er nog niet over kwijt, maar er is een mooie aanbieding gekomen. Een regisseur heeft me aan het werk gezien en wilde weten of ik beschikbaar was. Het zal er de komende tijd dus niet rustiger op worden, maar dit is nu eenmaal een kans die ik niet mag laten schieten."