Het mooiste achterwerk van Brazilië? Hier is de nieuwe Miss BumBum TDS

06u47

Bron: Miss BumBum 0 Miss BumBum Showbizz Dat er van zowat alles wel een of andere (miss)verkiezing bestaat, hoeven we je niet meer te vertellen. De laatste nieuwe titel in het rijtje: Miss Bumbum in Brazilië. Rosie Oliveira won maandagnacht de finale, en heeft nu officieel 'het mooiste achterwerk van Brazilië'.

De spannende finale werd gehouden in miljoenenstad São Paolo. De 28-jarige Rosie Oliveira uit Amazonas liet een verpletterende indruk met haar bips achter. In het dagelijks leven werkt ze als model en reporter. Vermoedelijk zullen de opdrachten nu binnenstromen.

De 28-jarige Rosie Oliveira uit Amazonas liet blijkbaar een letterlijk onvergetelijke indruk achter met haar bips: ze versloeg niet minder dan veertien medekandidaten. In het dagelijks leven werkt Rosie Oliveira als model en reporter. Door aan deze verkiezing deel te nemen, hoopt ze dat er internationale deuren opengaan. "Ik hoop nu ook dat ik kan gaan werken voor magazines buiten Brazilië", zegt ze.

De nieuwe Miss BumBum wou ook meteen haar stem laten horen met een politiek statement. Door de vlag van Brazilië te dragen protesteerde ze tegen de huidige politieke situatie van het land. ‘Mijn grootse droom is dat het politieke systeem in het land verbetert. Ik wil vrede, goede gezondheid, educatie en veiligheid in het land. Daarvoor moet de politiek veranderen’, stelde Rosie Oliveira.

Alles moet in proportie

Volgens de jury van Miss BumBum draait de wedstrijd echter alleen om wie het grootste of mooiste achterwerk heeft, maar ook om het karakter van de meiden. “Alles moet in proportie zijn”, meent jurylid Gisele Alquas. “Om heel grote billen te hebben, moet je ook erg groot zijn. De winnares vertegenwoordigt ook de Braziliaanse achterwerken in de hele wereld, dus ze moet ook een betoverende persoonlijkheid hebben.”

Miss BumBum

Miss BumBum