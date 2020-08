Het moment waarop Ruben Van Gucht besloot om nooit meer een marathon te lopen: “Compleet uitgedroogd en bibberend op een bankje” TK

22 augustus 2020

07u45

Bron: Het Nieuwsblad 2 Showbizz Elke dag loopt hij nog 10 à 15 kilometer, maar voor een marathon moet je hem niet meer vragen. VRT-journalist Ruben Van Gucht (33) doet het vanaf nu wat rustiger aan, na enkele incidenten waarbij hij te diep ging. “Mijn vrouw vroeg zich af waarom het altijd moest eindigen met de vraag: komt hij erdoor of gaan we naar het ziekenhuis?”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Vorige maand vroeg iemand aan Van Gucht om het parcours van een marathon in en rond Sint-Lievens-Houtem te verkennen. De journalist stemde in en zette ook een indrukwekkende tijd neer: hij liep de 42,2 kilometer uit op 3 uur en 4 minuten, maar belandde ook compleet uitgedroogd en bibberend op een bankje van een café. Vooral zijn maag speelde hem daarbij parten: pas ‘s nachts kon hij voor het eerst wat water binnenhouden. “Mentaal kan ik het nog altijd wel opbrengen, maar een mens vraagt zich af waar het plezier gebleven is. Tijdens een marathon is er altijd die strop van de chronometer die rond mijn nek hangt. Mijn vrouw weet dat ik wel vaker ziek word van een zware duurloop. Toch vroeg zij zich af waarom het altijd moet eindigen met de vraag: komt hij erdoor of gaan we naar het ziekenhuis?”

Ook zijn moeder, die al 35 jaar op het operatiekwartier werkt, is ongerust. Dus besloot Van Gucht om de marathons te laten voor wat ze zijn. Al wil dat niet zeggen dat hij geen uitdaging meer zal aangaan. “Zo zou ik mezelf graag eens meten in de Hel van Kasterlee. Vijftien kilometer lopen, 117 kilometer mountainbiken en nog eens dertig kilometer lopen in de winter, dat is belachelijk zwaar. Maar op de fiets heb ik nooit last van mijn maag en ik hou wel van slecht weer. Ik wil er gewoon weer een beetje van genieten.”