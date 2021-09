Het mogelijke plan B van Lynn Van Royen: “We staan niet genoeg in contact met de natuur”

Voorlopig lijkt er dus nog helemaal geen sleet te zitten op de carrière van de actrice. Maar als de rollen ooit eens opdrogen, is er wel een mogelijk plan B, vertelt ze in Gazet van Antwerpen. “Ik ben een opleiding herborist begonnen. In avondonderwijs. Twee jaar. En dan volgt er nog een jaar kruidenverwerking. Misschien dat ik daar dan wel mee verder ga”, vertelt Van Royen. “Het is begonnen met een boek over wildplukken. Tijdens de coronaperiode ben ik veel gaan wandelen, en toen ik al die bloemen in de bermen zag, dacht ik: Daar zou je toch iets mee moeten kunnen? Ik wilde op wandeling kunnen gaan en kunnen zien: dat is bijvoet, dat is zomerfijnstraal, en weten wat je met die bloemen en planten zou kunnen doen. Ik vind dat enorm interessant en we zijn daar veel te weinig mee bezig. We staan niet genoeg in contact met de natuur. Vroeger wisten mensen dat allemaal en werd die kennis mond tot mond doorgegeven. Ik leer nu wat je allemaal met die planten kunt doen: infusies maken, tincturen, zalfjes … Zodat je niet meteen naar medicijnen grijpt, maar bij kwaaltjes eerst natuurlijke dingen probeert. Als ik zie hoe makkelijk men vroeger antibiotica voorschreef aan kinderen? Of hoe het bijna een reflex is: bij hoofdpijn een Dafalgan?”