Het moest dé zomer van Zwangere Guy worden: "Mijn eerste concert na corona, dat wordt een week recupereren"

20 augustus 2020

06u47 0 Showbizz Het moest de zomer worden waarin Zwangere Guy (32) definitief de festivalpodia zou veroveren, maar corona besliste daar anders over. Bij wijze van troostprijs mocht de Brusselse rapper wel met z'n grote idool Arno de studio in duiken. "Naast hem voel ik me een jong kalf."

Nadat hij vorig jaar z'n albums 'Wie is Guy?' en 'BRUTAAL' uitbracht, zou de zomer van 2020 het moment worden waarop Gorik van Oudheusden de podia definitief moest veroveren als Zwangere Guy. Zestig shows in België en Nederland stonden op de planning, maar het coronavirus annuleerde die plannen. Gorik maakte van die vrijgekomen tijd dan maar gebruik om samen met Arno (71) 'Non, je ne regrette rien' van Édith Piaf onder handen te nemen voor de nieuwste campagne van YUGO, een abonnementsformule van Telenet. "Arno en ik kennen mekaar al heel lang en wilden eerder al samenwerken. Vijf jaar geleden heb ik op café de eerste plaat van STIKSTOF (een Brusselse rapgroep waar Gorik deel van uitmaakt, red.) in z'n handen geduwd. Ik kan me wel niet herinneren dat hij ooit gezegd heeft dat hij het goed vond. (lacht) Maar het wederzijds respect tussen ons is wel altijd heel groot geweest. Hij is een echte maestro en weet perfect wat hij wil. Naast hem voelde ik me vaak nogal een... jong kalf."

Doorbijten

Dat jonge kalf groeide in enkele jaren tijd wel uit tot een absolute waarde in het Vlaamse muzieklandschap. Gorik begon op z'n 22ste muziek te maken en kwam in 2017 een eerste keer piepen met z'n debuutalbum 'Zwangerschapsverlof vol.3'. Maar het is pas vanaf 2019 dat het plots ongekend hard gaat. Vooral single 'Gorik Pt. 1' zorgde voor een kleine aardverschuiving, omdat de rapper erin op een rauwe manier komaf maakt met het verleden. Z'n agressieve en drugsverslaafde stiefvader krijgt bijvoorbeeld enkele stevige vegen uit de pan. "Het moest van mijn hart. Ik voelde de nood om de mensen te laten weten wie Zwangere Guy echt is", vertelt Gorik daarover. "Ik wou de binnenkant eens laten zien. Dat heeft me ook geholpen. Ik ben wel heel hard geschrokken van de reacties. Ik heb eigenlijk heel veel liefde teruggekregen."

Met 'Wie is Guy?' kampeert hij intussen 76 weken in de Ultratop, opvolger 'BRUTAAL' staat ook al 36 weken onafgebroken in de albumchart. "Da's gewoon crazy. Maar het bewijst wel dat de weg die ik heb afgelegd de juiste is."

Toch koos de Brusselaar allesbehalve voor een evident pad. Hij trok - door de problemen met z'n stiefpa - op z'n veertiende de deur van het ouderlijk huis achter zich dicht, raakte vervolgens zelf verslaafd en maakte z'n school niet af. "Ik heb geen spijt van de keuzes die ik onderweg heb gemaakt. Toen ik het thuis aftrapte, was dat iets wat ik moest doen. Dat had verkeerd kunnen uitpakken, maar uiteindelijk heeft dat - net als de beslissing om te stoppen met school - ervoor gezorgd dat ik vandaag de dag zo succesvol ben. Als alles makkelijk gaat, dan waardeer je het te weinig. Je moet doorbijten. Dat is de voornaamste les die ik in mijn leven heb geleerd."

Aan inspiratie geen gebrek

"Ik weet dat ik nen harde ben, maar ik vind heel deze periode echt een f*cking ramp. Ik denk dat ik de grootste, zwaarste en mooiste zomer uit mijn carrière voor de boeg had. En dat is allemaal weggevallen. Ik mis het om onderweg te zijn met mijn team, de fans te zien, op een podium te staan... Ik droom nu al van mijn eerste, echte concert. Dus geen livestream of een andere semi-oplossing. Ik denk dat die show zo'n stevig feest zal worden, dat ik een week ga moeten recupereren achteraf. Ik zet de doos Dafalgan al klaar. (lacht)"

Tot het zover is, vult Gorik z'n dagen met teksten schrijven. "Aan inspiratie geen gebrek. Het helpt ook om mijn frustraties over heel deze periode te kanaliseren. Ik schat de toekomst heel grijs en somber in. Als er tegen oktober-november niets gebeurt voor onze sector, gaat het een heel barre winter worden."

De song met Arno is enkel te beluisteren op het YouTube-kanaal van Telenet YUGO en doeuwding.be. Per view schenkt Telenet geld aan drie Brusselse goede doelen.