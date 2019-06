Exclusief voor abonnees Het ‘Love Island’ succes blijft uit: “Inhoudsloze tv in een luxegevangenis” Mark Coenegracht

07 juni 2019

00u00 1 TV Het werd met toeters en bellen aangekondigd, maar na amper twee weken sleurt het nieuwe datingprogramma 'Love Island' zich amechtig voort. Wat in het beste geval guilty pleasure had moeten zijn, werd ultieme saaiheid. En VIER wil er nog mee doorgaan tot eind juli.

Aanvankelijk leek het een slimme zet van VIER. Aangezien er in juni op andere zenders weinig 'must see'-concurrentie is, zouden de kijkers gemakkelijker de weg naar 'Love Island' vinden. De datingshow opende op maandag 27 mei dan ook hoopvol met 252.437 livekijkers. Met de uitgestelde kijkers bijgerekend 325.509. De volgende dagen zakten de cijfers weg, met de 'best of'-aflevering op zaterdag als dieptepunt: 17.702 livefans. Deze week startte nog behoorlijk, maar de héél bescheiden prognose van de SBS-zender - 200.000 kijkers halen - wordt live niet meer gehaald. Zo klokte de exit van Kaat en Vinnie woensdag af op 135.233 fans. Moest dáárvoor de zorgvuldig uitgebouwde reputatie, met kijktoppers als 'De Rechtbank', 'Niveau 4', 'De Slimste Mens' en 'De Mol', te grabbel gegooid worden?

