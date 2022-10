Het lijkt beter te gaan met Cara Delevingne: topmodel wordt opnieuw verzorgd in het openbaar gespot

Het lijkt weer stukken beter te gaan met Cara Delevingne. Ze maakte de voorbije weken enkele publieke optredens en oogde erg verzorgd. Het model was onder meer te gast op een evenement van Fremantle , als onderdeel van de MIPCOM in Cannes, één van de grootste markten ter wereld voor entertainment- en tv-content. Ze verscheen er in een glamoureuze zwarte strapless jurk. Ook tijdens Paris Fashion Week maakte Cara haar opwachting. Ze was aanwezig op een event dat de ‘Cara Loves Karl’-samenwerking in de kijker plaatste.

Verontrustend gedrag

“We zijn bezorgd", klonk de noodkreet de voorbije maanden. Zowel haar fans als de pers deelden hun bezorgdheid. Het model haalde wekenlang de krantenkoppen door haar onverzorgd voorkomen en ‘vreemde’ handelingen. Eind juli tekende Cara present bij de talkshow ‘Live With Kelly And Ryan’, om de Hulu-serie ‘Only Murders in the Building’ te promoten, maar het waren haar gekneusde benen en ‘vreemde’ manier van doen die met de aandacht gingen lopen. “Ze kon niet stil zitten en praatte razendsnel”, klonk het toen in Amerikaanse media. Op het zomerfestival Burning Man, in Nevada, maakte ze naar verluidt geen gebruik van de faciliteiten, zoals de douche, en bezocht amper eetkraampjes.

In september arriveerde ze zeer onverzorgd op de luchthaven van Los Angeles om een vlucht te maken met de privéjet van Jay-Z. Ze droeg zelfs geen schoeisel en wandelde rond op haar sokken. Cara had zichtbaar ingevallen ogen met donkere kringen en leek niet in staat om haar bewegingen te controleren. Volgens getuigen oogde ze zeer nerveus en onrustig. Vervolgens stuurde ze haar kat naar de Emmy Awards, in tegenstelling tot haar andere ‘Only Murders in the Building'-collega’s.

