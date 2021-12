Het liefdesverhaal van prinses Anne en haar stalmeester: “Bizar dat de pers het niet eerder had opgemerkt”

Toen prinses Anne op 12 december 1992 in het huwelijksbootje stapte met haar geliefde Timothy Laurence, moeten haar gedachten ongetwijfeld even hebben afgedwaald naar haar eerste huwelijk, 19 jaar eerder. Dat was een toonbeeld van pracht en praal, zoals het Britse royals betaamt. Een inzegening in Westminster Abbey, een tiara, een imposante en handgemaakte trouwjurk en een live-uitzending op de tv, waar maar liefst 500 miljoen mensen naar keken. Een schril contrast met de feestelijkheden in 1992. Die vonden plaats in een bescheiden kerkje in Schotland - vlakbij Balmoral, een van de verblijven van de Queen. ‘t was van moetens , want omdat Anne al eens eerder getrouwd was en haar ex-man nog in leven was, was een huwelijk in een Engelse kerk uitgesloten.