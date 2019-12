Exclusief voor abonnees Het levensverhaal van ‘vader Kompany’: van mobutu-Vluchteling tot Belgiës eerste zwarte burgemeester EH

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Hoewel hij naar eigen zeggen nog veel wil realiseren, heeft Pierre Kompany (72) - de vader van Vincent (33) - zijn meeslepende levensverhaal toch alvast op papier gezet in het boek ‘Van Congo tot Ganshoren’. “Zo zullen de mensen zich realiseren dat ik al bestond vóór Vincent beroemd werd”, zegt de immer glimlachende Pierre in een openhartig gesprek met het weekblad Dag Allemaal. “Maar ook dat hij zijn voetbalgenen van mij heeft geërfd.”

Sinds de verkiezingen van 14 oktober 2018 is Pierre ­Kompany burgemeester van Ganshoren, één van de 19 Brusselse gemeentes. Hij is er trots op dat hij de eerste zwarte burgemeester werd van België, maar hij is vooral trots op zijn kinderen. Niet alleen op zijn wereldberoemde, oudste zoon Vincent, maar ook op dochter Christel (35), die nu voorzitter is van BX Brussels, de voetbalclub die Vincent zes jaar geleden kocht. En op z’n jongste zoon François (30), die tot voor kort in eerste klasse B speelde bij KFC Roeselare. “En wij zijn alle drie ook enorm trots op onze papa”, zegt Vincent ons heel nadrukkelijk op de voorstelling van zijn vaders boek. “We hebben echt fantastische ouders.”

Werkplunje

Christel, de oudste van de drie kinderen, verontschuldigt zich voor de sweater die ze op de boekvoorstelling van haar vader draagt. “Ik sta hier in mijn werkplunje”, zegt ze. “Ik doe renovaties van huizen en ben rechtstreeks van een werfbezoek naar hier gekomen. Op mijn manier treed ik ook in de voetsporen van mijn vader en mijn grootvader. Papa heeft allerlei klusjes gedaan vroeger, en met zijn elektriciteitsbedrijf was zíjn vader in Congo ook actief in de bouw.”

