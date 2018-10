Het leven van Roos Van Acker speelt zich nu naast de camera’s af: “Mijn persoonlijk leven is zoveel rijker geworden, en dat was nodig” SS

20 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Roos Van Acker zal altijd onlosmakelijk verbonden blijven met ‘Expeditie Robinson’, dat ze vijf seizoenen lang mee presenteerde. Op haar 42ste speelt haar leven zich ver van de camera’s af. “Mijn persoonlijk leven is zoveel rijker geworden, en dat was nodig”, vertelt ze in Story.

Afgelopen weekend werd Roos Van Acker 42. Zeventien jaar geleden leerde het grote ­publiek haar kennen toen ze de Vlaamse co-presentator werd van Ernst-Paul Hasselbach in ‘Expeditie Robinson’, op het toenmalige VT4. Haar eerste camera-ervaring deed de gewezen zangeres van Eden op bij muziekzender TMF, maar haar televisiecarrière bracht haar later op het scherm van alle grote omroepen. Vijf jaar geleden was ze voor het laatst te zien als presentatrice op VTM, maar als ­radiostem is ze al die jaren Studio Brussel trouw gebleven. Op weekend- ochtenden serveert ze nog altijd klassiekers als ontbijt in ‘De Tijdloze’. Als prille veertiger ziet Roos er ook nog altijd geweldig uit. “Ik voel me goed, maar ik vond het wel raar om 42 te worden”, vertelt ze. “Ik voel me nog altijd achttien. Maar als ik dan ‘De Tijdloze’ presenteer op Studio Brussel, en vertel dat een van dé albums uit mijn jeugd, de debuutplaat van Lauryn Hill, al 20 jaar oud is, word ik met de neus op de realiteit gedrukt. Intussen behoor ik samen met Kirsten Lemaire en Christophe Lambrecht tot de anciens op Studio Brussel, en ik geef nu ook les aan jonge twintigers op de hogeschool. Dan heb ik een voorbeeldfunctie en zorg ik ervoor dat ik er deftig uitzie. Maar in de radiostudio speelt dat uiterlijk geen rol. Ach, veertig is het nieuwe dertig. Als ik Pascale ­Platel zie, met wie ik samen met Nele Van den Broeck volgend najaar onze theatervoorstelling Totdatzeerdoet ga hernemen, dan denk ik: er is nog hoop (lacht). ­Pascale is 57 en ziet er geweldig uit. Ik zou haar ­minstens tien jaar jonger schatten.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN