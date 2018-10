Het leven van Julio Iglesias - Deel 2: Een afwezige vader die leerde uit zijn fouten IB

07 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De Spaanse crooner Julio Iglesias werd vorige week 75. De best verkopende latinzanger aller tijden blikt terug op een rijkgevulde carrière, maar het zijn toch vooral zijn escapades als onbetwistbare vrouwengek die tot de verbeelding spreken.

Vorige week kon je in deel 1 al lezen over de beginjaren van de carrière van Julio. Deze week gaan we verder waar we toen stopten.

Begin jaren 80 mag Julio zich een absolute wereldster noemen, en dat heeft hij vooral te danken aan zijn bereidheid om hard te werken. De Spaanse crooner, die in de top tien prijkt van bestverkopende artiesten aller tijden - hij geeft Elvis Presley en The Beatles het nakijken - heeft altijd goed beseft dat succes en respect je niet zomaar in de schoot worden geworpen. "Er is geen grotere eer in het leven dan die die je te danken hebt aan een beetje zelfopoffering" zegt Julio in 2012. "Ik heb geen gigantisch muzikaal talent, maar wel veel discipline." Dat moet je hem nageven: Iglesias heeft altijd geweten waarvoor hij staat en wat hij nog wil bereiken. "Hij wil de zon kunnen aanraken", zegt een van zijn medewerkers ooit. "Zijn verlangen naar succes is zoveel groter dan zijn vrees om te falen." Die typerende overmoedigheid legt Julio geen windeieren. Het bezorgt hem wél onder andere een waslijst aan prestigieuze muziekprijzen, een ster op de Hollywood Walk of Fame, een gouden medaille voor zijn verdienste in de beeldende kunst van Spanje en zelfs een Guinness World Records Award als bestverkopende mannelijke latin-artiest.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN