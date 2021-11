Het langverwachte nieuwe album van ABBA is er: “Zelfde opwinding als bij The Beatles en The Stones”

MuziekMamma Mia, here we go again. Klokslag middernacht weerklonk wereldwijd ‘Voyage’, het gloednieuwe album van het Zweedse viertal ABBA. Voor de fans valt kerst vroeg dit jaar. “Ik voel me nieuwsgierig, zenuwachtig en opgewonden tegelijk. De wereld wacht al veertig jaar op dit moment”, aldus de Vlaamse ABBA-auteur Stany Van Wymeersch. “Vandaag beleven we zonder meer de grootste comeback in de popgeschiedenis.” Ook wij luisterden naar het album, en we lichten al een tipje van de sluier op: “Alsof de tijd heeft stilgestaan, maar toch begaan ze af en toe een misstap.”