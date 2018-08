Het laatste seizoen van 'House of Cards' (zonder Kevin Spacey) is vanaf 2 november te zien op Netflix DBJ

07 augustus 2018

16u36 0 Showbizz Het zesde en laatste seizoen van de hitserie 'House of Cards' zal vanaf 2 november te zien zijn op Netflix. Hoofdrolspeler Kevin Spacey is daar niet in te zien, hij werd eerder uit de reeks geschreven na beschuldigingen van seksueel misbruik.

Het zesde en laatste seizoen van ‘House of Cards’ zal het zonder de aangebrande Kevin Spacey stellen en slechts acht in plaats van de gebruikelijke 13 afleveringen tellen. Bij gebrek aan Spacey, die wordt geschrapt na beschuldigingen van seksueel wangedrag, komt het volle gewicht van het afsluitende seizoen op Claire Underwood, een rol gespeeld door Robin Wright, te liggen.

Het draaien van de laatste afleveringen was al stilgelegd vanwege de rel rond hoofdrolspeler Kevin Spacey, waardoor de productie van de reeks even op apegapen lag: een resem scenaristen moest immers de reeks herschrijven om het personage Frank Underwood (Spacey) volkomen uit het script te verwijderen. De opnames gingen begin dit jaar opnieuw van start.

Het zesde en laatste seizoen van ‘House of Cards’ zal niet dertien afleveringen tellen, maar acht. Robin Wright keert terug in de hoofdrol van Claire Underwood, de vrouw van de door Spacey vertolkte manipulatieve politicus Frank Underwood. Het is onduidelijk hoe het personage van Spacey uit de serie wordt geschreven.