Het Laatste Nieuws stunt en brengt eenmalig het iconische magazine Joepie uit voor Rode Neuzen Dag Redactie

16 september 2019

10u15 17 Showbizz Naar aanleiding van Rode Neuzen Dag 2019 brengt Het Laatste Nieuws eenmalig het iconische Joepie-magazine opnieuw uit. Het tienerblad, dat voor een laatste keer uitkwam als maandblad in 2015, zal in een bijzondere Rode Neuzen Dag editie te koop zijn vanaf dinsdag 16 oktober.

“Joepie is pure nostalgie”, zegt Birte Govarts, de laatste hoofdredactrice van het magazine, dat in 2015 werd opgedoekt. “Het tienermagazine heeft enorm veel betekend voor veel Vlamingen. Het heeft menig puber bijgestaan tijdens de soms harde realiteit van het tienerleven. Joepie was toonaangevend en taboedoorbrekend, eindelijk konden jongeren ergens terecht met vragen over zichzelf, over hun lichaam en hun zelfbeeld. Zeker in het tijdperk voor het internet stelden veel jongeren de vragen die ze niet aan hun ouders durfden stellen, aan Joepie. Daarom past het ook zo goed bij Rode Neuzen Dag.”

Weerbaarheid

Met thema’s als het zelfbeeld, gender, pesten, relaties en zelfs ziekte is het Joepie-magazine nooit een taboe uit de weg gegaan. Zowel mentale als fysieke problemen kwamen in het tienerblad aan bod en dat is ook waar Rode Neuzen Dag dit jaar op inzet: de mentale én fysieke weerbaarheid bij jongeren versterken. “Ook van deze Joepie mag je verwachten dat die straffe getuigenissen zal bevatten over mentale en fysieke weerbaarheid bij jongeren. We willen inspireren en laten zien aan jongeren van nu hoe ze hun mentale of fysieke problemen kunnen overwinnen. Zo zijn we voor deze Joepie een getuige van vroeger terug gaan opzoeken. Zij getuigt nu opnieuw in Joepie, maar dan over hoe zij er door is gekomen. Heel inspirerend”, vertelt Birte.

“Maar ook de andere gekende Joepie-rubrieken zullen aan bod komen zoals mode en beauty, de ‘seks en body’-rubriek én uiteraard kunnen de iconische Joepie-posters niet ontbreken. Wie je allemaal zal terugvinden in posterformaat in de Joepie, verklappen we nog niet. Wel kunnen we al verklappen dat twee Vlaamse hunks de cover zullen sieren, we houden nog even geheim wie het zullen zijn!”

Dialoog aangaan

Anno 2019 zijn veel voormalige Joepie-lezers zelf ouders geworden. Het Laatste Nieuws wil met de eenmalige Joepie voor Rode Neuzen Dag die ouders de kans geven om aan hun eigen kinderen te laten zien wat zij als tiener lazen. Zo kan het Joepie-magazine ook een manier zijn om in dialoog te gaan met jongeren van nu over thema’s die niet voor de hand liggen, zoals mentale en fysieke weerbaarheid.