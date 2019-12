Het jaar in cijfers: dit lazen, bekeken en beluisterden we massaal in 2019 TDS

30 december 2019

11u00 0 Showbizz Cijfers liegen niet, luidt het gezegde. En dus is het einde van het jaar dé tijd om alles concreet op een rijtje te zetten. Welke films lokten ons naar de bioscoop en voor welke programma’s bleven we liever thuis? Welke songs kregen we maar niet uit ons hoofd en welke emoji’s verstuurden we het vaakst? Blik mee terug op de meest opmerkelijke cijfers uit medialand.

Best bekeken tv-programma

Hoewel streamingdiensten en Video On Demand inmiddels niet meer weg te denken zijn, kijken Vlamingen nog steeds veel televisie. Het bestbekeken Vlaamse tv-programma van het afgelopen jaar is ‘Eigen Kweek’, de aflevering van 5 februari 2019 staat met 1.880.041 kijkers met vlag en wimpel bovenaan. Op plaats twee, met 1.863.311 kijkers, staat de uitzending van ‘Reizen Waes Europa’ op 20 januari. Ook op de derde plaats staat een programma van Waes: ‘Kamp Waes’ werd op 8 december bekeken door 1.720.162 kijkers.

Wereldwijd komt ‘The Big Bang Theory’ als beste uit de bus met gemiddeld 23,4 miljoen kijkers per aflevering van het twaalfde en laatste seizoen. In de categorie volwassenen van 18 tot 49 jaar is dat anders: daar gaat het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ met de eerste plaats aan de haal, met ruim 32,8 miljoen kijkers per aflevering.

Meest gestreamd op Netflix

Seizoen 3 van ‘Stranger Things’ trok meer kijkers dan welke serie dan ook op het platform. Er keken wereldwijd naar schatting 64 miljoen huishoudens. Concrete cijfers over ons land zijn niet bekend. Op de tweede plaats staat ‘Lucifer’ en op plaats drie komt ‘Orange Is the New Black’.

Ook enkele Netflix-films braken records. ‘Bird Box’ werd wereldwijd het meest bekeken, door zo’n 80 miljoen huishoudens. ‘Murder Mystery’ volgt op tweede plaats en werd door 73 miljoen gezinnen bekeken. De derde meest bekeken film was ‘Triple Frontier’ met Ben Affleck, die was goed voor 52 miljoen streams.

Meest succesvolle films

De vierde film van ‘FC De Kampioenen’, ‘Viva Boma’, is nog niet zo lang in de zalen te zien, maar toch gingen al meer dan 170.000 betalende toeschouwers kijken. Daarmee is het meteen de best bezochte Vlaamse film van het jaar.

Wereldwijd hoeft het niet te verbazen: ‘Avengers: Endgame’ liet de anderen ver achter zich. De Marvel-film heeft wereldwijd meer dan 2 miljard dollar opgebracht, volgens cijfers gepubliceerd door Box Office Mojo, waarvan 858,4 miljoen dollar binnen de Verenigde Staten kwam. Hierna volgt de remake van ‘The Lion King’, die 1,7 miljoen dollar heeft opgeleverd. Op de derde plaats komt ‘Spider-Man: Far From Home’, die wereldwijd zo’n 1.1 miljoen dollar in het laatje bracht.

Meest gebruikte emoji van het jaar

Volgens HootSuite - een toonaangevend bedrijf in het beheer van sociale media - was het ‘gezicht met tranen van vreugde’ (😂) de meest gebruikte emoji van 2019. Tijdens het afgelopen jaar werd het gele gezichtje liefst 2,2 miljard keer verzonden. Op de tweede plaats staat het rode hartje (❤️) , die emoji werd in 2019 zo’n 1,1 miljard keer aangeklikt. Opvallend is vooral de derde plaats: daar staat het recycleer-icoontje (♻️), dat liefst 936 miljoen keer werd verstuurd.

Meest populaire radiosongs

In ons land scoorde Lewis Capaldi met ‘Someone You Loved’ en de song mag zich tot de grootste hit van het jaar kronen. Dat is behoorlijk verrassend omdat het nummer nooit op 1 stond in de Ultratop, de officiële hitlijsten van ons land. Lil Nas X moet de duimen leggen en eindigt met zijn hit ‘Old Town Road’ op de tweede plaats. De hit stond maar liefst 11 weken op nummer 1. Op plaats drie in onze nationale jaarlijst vinden we Marco Borsato, die samen met Armin van Buuren en Davina Michelle 10 weken bovenaan stond met ‘Hoe het danst’.

Meest gestreamd op Spotify

Met 6,5 miljard streams in 2019 staat rapper/zanger Post Malone wereldwijd op kop in de Spotify-hitlijst van mannelijke artiesten. Hij wordt gevolgd door Ed Sheeran en rapper Bad Bunny. Bij de vrouwelijke artiesten gaat Billie Eilish met de eer lopen, zij werd zo’n 6 miljard keer gestreamd. Ariana Grande staat op de tweede plaats. Het meest beluisterde nummer op Spotify was daarentegen ‘Señorita’ van Camila Cabello en Shawn Mendes, dat inmiddels meer dan 1 miljard keer werd beluisterd.

Trending op Youtube

De nummer één trending video van 2019 was volgens YouTube de 41 minuten durende video ‘No More Lies’ van beauty-goeroe James Charles, waarin hij alle beschuldigingen van verraad en seksuele manipulatie tegen hem weerlegt. De 19-jarige homoseksueel zou constant heteroseksuele mannen proberen te manipuleren en in bed proberen te krijgen. Op de tweede plaats staat ‘Gordon Ramsay Savagely Critiques Spicy Wings’, waarin de bekende chef pikante chicken wings naar binnen speelt terwijl hij allerlei vragen beantwoordt. En op drie staat ‘Investigating Conspiracies’ van Shane Dawson, een video waarin de populaire Youtuber allerlei samenzweringstheorieën onderzoekt.

Meest verkochte boeken

De concrete cijfers over de boekenverkoop van het afgelopen jaar zijn nog niet beschikbaar. Wel maakte koepelorganisatie boek.be reeds een overzicht van de best verkochte boeken van het afgelopen decennium. In die lijst valt Jeroen Meus in de prijzen: zijn boek Dagelijkse Kost 1 staat op nummer één, Dagelijkse Kost 2 staat op de derde plaats. Op plaats twee een boek van een heel ander kaliber, namelijk Vijftig tinten grijs van EL James.

Meest gelikte foto op Instagram

Een simpele foto van een ei brak elk record op Instagram. Op het moment van schrijven is de foto de meest gelikte foto uit 2019 én de meest gelikte foto ooit op het platform, met meer dan 54 miljoen likes. Op plaats twee staat Kylie Jenner: de allereerste foto van haar dochtertje verzamelde ruim 18,6 miljoen likes. Een foto voor het goede doel staat op plaats drie: meer dan 15 miljoen mensen gaven een like aan een oproep van @tentree om massaal bomen te planten.

De populairste Belgen van het jaar op Instagram zijn trouwens Angèle (2,5 miljoen volgers), de Franstalige komiek Jimmy Labeeu (1,8 miljoen volgers) en voetballer Dries Mertens (1,5 miljoen volgers).

Meest geretweet op Twitter

De meest geretweete tweet van 2019 (en meteen aller tijden) werd gepost door de Japanse miljardair Yusaku Maezawa op 5 januari 2019. De ondernemer bood via zijn profiel een miljoen yen aan 100 willekeurig geselecteerde mensen die het bericht zouden retweeten en zijn account volgden. Tot januari 2019 werd de eerste plek op de ranglijst opgeëist door Carter Wilkerson, een Amerikaan die bij fastfoodketen Wendy’s bedelde om gratis kipnuggets in ruil voor retweets.

De meest populaire Belgen op Twitter waren dit jaar Eden Hazard (bijna 6,7 miljoen volgers), de Vlaams-Turkse zangeres Hadise (bijna 3,3 miljoen volgers) en Vincent Kompany (3 miljoen volgers).