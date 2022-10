“Het is voor driekwart klaar”: George R.R. Martin lost nieuws over boek ‘The Winds of Winter’

Het is ondertussen al zo’n drie jaar geleden dat er een einde kwam aan het ‘Game of Thrones’-tijdperk. Maar de fans moesten niet wanhopen, want de auteur en bedenker van de fantasiewereld blijft zijn boekenreeks ‘A Song of Ice and Fire’ (‘Het lied van ijs en vuur’) verder uitbreiden. Tot hiertoe heeft de auteur vijf boeken uitgebracht, maar hij is al jaren volop bezig met het neerpennen van deel zes, ‘The Winds of Winter’. Fans wachten vol ongeduld af, niet wetend wanneer het boek klaar zal zijn. Maar in ‘The Late Show with Stephen Colbert’ licht de auteur eindelijk een tipje van de sluier op.

Ander einde

Het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ maakte heel wat los bij de fans, maar de ontevredenheid en de teleurstelling namen wel de bovenhand. Eind juli stelde de auteur de fans dan ook gerust in een blogpost. Hij liet weten dat het einde van zijn boekenreeks er waarschijnlijk anders zal uitzien dan het einde in de reeks. “Niet alle personages die stierven in de serie, zullen doodgaan in de boeken”, schreef hij. “Dingen die de fans in ‘Game of Thrones’ hebben gezien, zullen ze ook terugvinden in ‘Winds of Winter’, als is het maar op een andere manier. Maar veel zal toch anders zijn.” Volgens Martin is dat ook onvermijdelijk. “De romans zijn groter en complexer dan de reeks. Bepaalde dingen die in de HBO-reeks zijn gebeurd, zullen niet in de boeken gebeuren. En vice versa.”