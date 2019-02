Het is vandaag zestig jaar geleden dat ‘de muziek stierf’: wat gebeurde daar precies? DBJ

03 februari 2019

11u00 0 Showbizz Vandaag is het 60 jaar geleden dat Buddy Holly, Ritchie Valens en The Big Bopper omkwamen in een vliegtuigongeluk. De drie waren echte muziekgrootheden en 3 februari 1959 staat sindsdien geboekstaafd als ‘The Day the Music Died’. Een reconstructie.

De jonge Buddy Holly werd aanzien als een van de grootste muzikale talenten zijn tijd. In geen tijd werd de zanger met iconische bril en brillantinecoupe razend populair met hits als ‘That’ll Be The Day’, ‘Oh Boy!’, ‘Peggy Sue’ en ‘Maybe Baby’. Sterren als Bob Dylan, Paul McCartney en Bruce Springsteen prijzen zijn poëtische gave, songschrijverschap en vermogen om gebeurtenissen en zegswijzen uit het dagelijks leven in zijn liedjes te verwerken. Hij populariseerde de intussen klassieke bandbezetting van twee elektrische gitaren, bas en drums.

J.P. - The Big Bopper - Richardson en Ritchie Valens waren bij ons een tikje minder bekend. Al had de piepjonge Valens (17) met ‘La Bamba’ in 1959 wel net een hit uit, die Los Lobos in 1987 nog succesvoller zouden coveren. The Big Bopper was vooral in de VS een grote ster. Met ‘Chantilly Lace’ scoorde hij in Amerika zijn eerste nummer-1 hit in 1958.

Het was tijdens een gezamenlijke tournee dat Holly, Valens en Richardson samen in een eenmotorig vliegtuig stapten. De Amerikaanse tournee van grote ster Buddy Holly was namelijk slechts georganiseerd. De toerbussen waren oud en kapot en na een optreden in Iowa op 2 februari 1959, had Holly een vierpersoonsvliegtuig gecharterd om zo wat sneller in North Dakota aan te komen waar de drie hun volgende optreden zouden geven.

In de vroege uren van 3 februari 1959 steeg het vliegtuig op met de 21-jarige Roger Peterson als piloot. Na amper vier minuten vliegen crashte het vliegtuigje in de vrieskou om nog onbekende redenen neer in een maïsveld. Pas de volgende morgen, in het daglicht, werd het wrak ontdekt. Amerika was in rouw na het vinden van het wrak. Don McLean schreef in 1971 het nummer ‘American Pie’ over de tragische gebeurtenis, hij refereerde als eerste naar de gebeurtenis als ‘The Day the Music Died’.

Kogelgat in stoel van piloot

Na de crash deden de wildste geruchten de ronde over de oorzaak van het ongeval. De officiële verklaring voor de crash op 3 februari 1959 was dat een relatief onervaren piloot fouten maakte in de sneeuwstorm. Maar velen vonden dat een te banale uitleg voor zo’n groot verlies. Piloot Peterson kende de luchthaven en het gebied er rond immers als zijn broekzak. Er moest toch meer achter zitten dan een foutje van de piloot?

Er werd dan ook druk gespeculeerd over een revolver die eigendom was van Holly en teruggevonden werd in het maïsveld in Iowa waar het verhakkelde wrak van de ‘Beechcraft Bonanza’ werd teruggevonden. Het gerucht dat er een kogelgat was in de stoel van de piloot en dat er twee kogels in het pistool ontbraken, werd nooit bewezen.

In 2015 werd er opnieuw een onderzoek geopend naar de oorzaak van de crash. Daarin werd geopperd dat de crash te maken zou hebben met de gewicht dat in het kleine toestel ongelijk was verdeeld. Peterson en Holly wogen elk ongeveer 80 kilo en zaten vooraan in het vliegtuig. Valens en Richardson waren aanzienlijk zwaarder. Ook instrumenten die pas in het vliegtuig waren geïnstalleerd en de mogelijkheid dat er kort na het opstijgen een schermutseling plaatsgreep werden aangehaald als mogelijke oorzaken.

Ternauwernood ontsnapt

Aanvankelijk zouden Holly en twee leden van zijn band, Waylon Jennings en Tommy Allsup, met het vliegtuig gaan. Omdat Richardson (The Big Bopper) tijdens de tour ziek was geworden en zich niet in staat achtte nog langer in de tourbus te reizen, stond Jennings zijn plek in het vliegtuig aan hem af. Ritchie Valens, die nog nooit in een klein vliegtuig had gevlogen, toste met gitarist Allsup om de derde stoel. Hij koos ‘kop’ en won. Vele jaren later opende Allsup een bar met de naam “Heads up”.