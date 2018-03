Het is officieel: er komt een vervolg op 'Patser' EVDB

17 maart 2018

10u03 760 Showbizz De succesfilm 'Patser' krijgt, zoals gehoopt en gehint, een vervolg. Die beslissing werd deze week gemaakt, bevestigt filmverdeler KFD volgens het Nieuwsblad. R egisseursduo Adil El Arbi en Bilall Falah zal uiteraard zijn rol opnieuw opnemen, maar we moeten wel nog even geduld uitoefenen.

De opnames van de tweede 'Patser' starten pas volgend jaar. De film zou in 2020 uitkomen. Dat we nog zo lang moeten wachten, komt door het drukke agenda van de regisseurs, Adil El Arbi en Bilall Falah. Zij hebben namelijk nog enkele Amerikaanse projecten gepland: 'Bad Boys for Life' en 'Beverly Hills Cop 4', daarnaast maken ze ook hun televisiedebuut met de fictiereeks 'Grond'.

De eerste 'Patser'-film trok na zeven week al 330.000 bezoekers. Dat is veel als je weet dat er vorig jaar slechts twee Vlaamse films de kaap van 200.000 bezoekers haalden. De tweede film zou 'Patsers' gaan heten, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Ook is nog niet bekend wie van de cast zal terugkeren in de sequel.