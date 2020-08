Het is officieel. Deze vrouw deelt voortaan het bed met Brad Pitt DBJ

30 augustus 2020

06u32 1 showbizz De voorbije week deden er een heleboel geruchten de ronde, maar nu zijn Brad Pitt (56) en het 27-jarige Duitse model Nicole Poturalski dan toch samen gespot. Ze werden op beeld vastgelegd in de luchthaven van Castellet in het zuiden van Frankrijk. De twee waren op weg naar het wijndomein van Brad Pitt en Angelina Jolie.

Brad en Nicole gedragen zich op de kiekjes niet intiem, maar volgens een ingewijde waren ze dat wel. “Ze waren aan het zoenen en Brad was heel attent tegen haar. Hij was op een openbare plek, maar het leek hem niet uit te maken dat mensen hem zagen. Nicole is een echte schoonheid en overduidelijk veel jonger dan de acteur”, klinkt het in Daily Mail.

Pitt werd na zijn breuk met Angelina Jolie in 2016 gelinkt aan verscheidene vrouwen. Zo gingen eerder nog geruchten de ronde dat hij weer een stel zou vormen met zijn ex-vrouw Jennifer Aniston.

De acteur zelf houdt de lippen stijf op elkaar, maar grapte tijdens de Golden Globes in januari wel over de reden dat hij alleen op de rode loper verscheen. “Ik had mijn moeder willen meenemen, maar dat kon niet want over iedereen waar ik naast sta zeggen ze dat ik daarmee aan het daten ben. En dat zou erg ongemakkelijk geweest zijn.”